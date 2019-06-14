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Министр культуры Франции считает, что восстановление Нотр-Дама может занять более пяти лет

15.06.2019 18:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Реставрацию собора Парижской Богоматери нельзя вести в спешке, поэтому она может занять более пяти лет. Такое мнение в субботу в эфире радиостанции Europe1 высказал министр культуры Франции Франк Риестер.


Фото: Reuters

«Не нужно путать скорость со спешкой, — сказал он. — Президент [Франции Эммануэль Макрон] был прав, когда ставил задачу по восстановлению собора за пять лет, это позволило мобилизовать силы на эту работу. Однако очевидно, что в конечном итоге важно качество, и это означает, что через пять лет не все работы могут быть завершены».

Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, «однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться».

Пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. По предварительным данным, возгорание произошло в районе шпиля собора по невыясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

По данным на 14 июня, всего 9% из обещанных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери внесены спустя почти два месяца после пожара. Как сообщила в пятницу французская радиостанция Franceinfo, речь идет о € 80 млн из общей суммы в 850 млн, предложенной четырем фондам и государству.

По ее сведениям, средства вносятся главным образом частными лицами посредством банковских переводов и чеков. € 200 млн от семьи Арно и принадлежащей ей группы LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy и € 100 млн от семейства французских бизнесменов-миллиардеров Пино, владеющих компаниями Artemis и Kering, будут перечисляться постепенно на конкретные этапы реконструкции в соответствии со сметой.

Некоторые компании и частные лица уже заявили, что откажутся от намерений вносить пожертвования, поскольку кампания по сбору средств и без их помощи проходит успешно. По данным радиостанции, этот факт не изменит ситуацию, если речь идет о пожертвованиях не более € 1 млн.

 
 
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Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, «однако восстановительные работы снаружи будут еще продолжаться».
 
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