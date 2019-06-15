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«Коложа - рядом, куда уж пафоснее». Как в Гродно прошел первый в городе рыцарский фестиваль

15.06.2019 23:39 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коложский парк как будто создан для различных городских мероприятий — арт-пикников, спортивных мероприятий и фестивалей. Именно здесь решили провести первый в Гродно фестиваль средневековой культуры «Мяжа», на который приехало более 15 исторических клубов. Как говорят организаторы фестиваля: скромно, но для первого такого мероприятия в областном центре — вполне. Смотрите, как это было в фоторепортаже TUT.BY


Удивительно, но в Гродно с его с богатой средневековой историей, фестивали, посвященные этой эпохе до этого никогда не проводили.

— Надеюсь, мы положили начало проведению средневековых фестивалей в Гродно. Конечно, хотелось бы, чтобы в этом году было побольше участников, но уже, как есть. Некоторые клубы не доехали, некоторые говорили, что наше мероприятие «молодое и неизвестное» и решили не ехать. Но для первого раза все прошло очень хорошо. Мы рады, что фестиваль состоялся. Были традиционные турниры, бугурты, выступление музыкантов, — говорит один из организаторов Кирилл Орешков.

Также перед зрителями выступили лучники с показательной программой, прошел турнир лучников, а вечером — ночные бои и файер-шоу.


 — Это первый фестиваль, на который можно приехать на троллейбусе, — смеются гродненские участники мероприятия и говорят, что Коложский парк — идеальное место для исторического лагеря. —  Хоть здесь и неровный ландшафт, но рядом же Коложа, что может быть пафоснее?


На фестивале работала большая ярмарка мастеров — в Гродно со всей Беларуси приехало более 50 ремесленников. Можно было купить даже меч! Но лучше всего уходили магнитики, недорогие подвески и сувениры с белорусскими орнаментами.

Организаторы говорят, что фестиваль «Мяжа» может стать традиционным и ежегодным. И уже строят планы на следующее лето.












 
Теги: Гродно
 
 
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Коложский парк как будто создан для различных городских мероприятий - арт-пикников, спортивных мероприятий и фестивалей. Именно здесь решили провести первый в...
 
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