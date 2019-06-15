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Жираф с тремя головами, селфи с морским львом и драка медведей за рыбу. Фотографии животных
16.06.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На животных можно любоваться бесконечно. Особенно, если сегодня выходной день. Вашему вниманию — фотографии агентства Caters News, опубликованные в его инстаграме.
Жираф с тремя головами? Нет, это три жирафа пасутся вместе
Селфи с морским львом
Два медведя борются за рыбу
Львята и их мама
Все закончилось хорошо!
Жирафенок и его мама
Леопард пришел на помощь фотографу
Это оптическая иллюзия? Нет, это две разные птицы.
Снежный барс в прыжке.
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На животных можно любоваться бесконечно. Особенно, если сегодня выходной день.
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