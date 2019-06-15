Жираф с тремя головами, селфи с морским львом и драка медведей за рыбу. Фотографии животных

Источник материала: Tut.by

На животных можно любоваться бесконечно. Особенно, если сегодня выходной день. Вашему вниманию — фотографии агентства Caters News, опубликованные в его инстаграме.

Жираф с тремя головами? Нет, это три жирафа пасутся вместе

Селфи с морским львом

Два медведя борются за рыбу

Львята и их мама

Все закончилось хорошо!

Жирафенок и его мама

Леопард пришел на помощь фотографу

Это оптическая иллюзия? Нет, это две разные птицы.

Снежный барс в прыжке.