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В Нотр-Даме прошла первая месса после пожара. Все были в касках
16.06.2019 09:25 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первая после пожара месса прошла 15 июня в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает
В службе приняли участие около 30 человек. Из соображений безопасности каждый верующий был в каске белого цвета. Священнослужители сняли защиту с голов лишь на время причастия.
Месса была проведена в боковой часовне, оставшейся неповрежденной в результате пожара 15 апреля. На службе освятили собор как место поклонения.
Ранее 15 июня стало известно, что французские миллиардеры не исполнили свои обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора Парижской Богоматери. В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвований на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, не поступило ни цента.
Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет. После министр культуры Франции Франк Риестер
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В службе приняли участие около 30 человек.
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