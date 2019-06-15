В Нотр-Даме прошла первая месса после пожара. Все были в касках

Источник материала: Tut.by

Первая после пожара месса прошла 15 июня в соборе Парижской Богоматери. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters .



Фото: Reuters

В службе приняли участие около 30 человек. Из соображений безопасности каждый верующий был в каске белого цвета. Священнослужители сняли защиту с голов лишь на время причастия.

Месса была проведена в боковой часовне, оставшейся неповрежденной в результате пожара 15 апреля. На службе освятили собор как место поклонения.



Фото: Reuters

Ранее 15 июня стало известно, что французские миллиардеры не исполнили свои обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора Парижской Богоматери. В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвований на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, не поступило ни цента.

Собор Парижской Богоматери загорелся вечером 15 апреля. Огонь уничтожил большую часть кровли и шпиль, ликвидировать возгорание удалось только на следующий день. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет восстановлен за пять лет. После министр культуры Франции Франк Риестер заметил , что реставрацию нельзя вести в спешке, поэтому она может занять более пяти лет.