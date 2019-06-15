Природа, люди, города. Посмотрите на снимки победителей конкурса National Geographic

Источник материала: Tut.by

Редакция журнала National Geographic подвела итоги ежегодного конкурса лучших тревел-фотографий National Geographic Travel Photographer of the Year. Посмотрите самые красивые и интересные фотографии победителей этого года.

Победители были определены в трех номинациях — «Города», «Природа», «Люди». Обладатель главного приза получил в награду чек на 7,5 тысячи долларов, победители в различных категориях стали богаче на 2,5 тысячи долларов, обладатели вторых мест — на 1,5 тысячи долларов, а третьих мест — на 750 долларов.

Города



«Зима в Гренландии». Гран-при конкурса и первое место в категории «Города». Фото: National Geographic / Weimin Chu

Рыбацкая деревушка Упернавик в Гренландии. Этот снимок стал победителем всего конкурса, а также занял первое место в номинации «Города». Исторически здесь дома красили в разные цвета — синие стены у рыбацких домиков, красные — у магазинчиков. Это помогает ориентироваться, когда все вокруг застилает сплошная снежная пелена. Эта фотография была сделана Веймином Чу во время его трехмесячного пребывания в Гренландии, когда фотограф снимал жизнь местных жителей.



«В эпоху авиации». Второе место в категории «Города». Фото: National Geographic / Jassen Todorov

В аэропорту Сан-Франциско четыре взлетно-посадочные полосы. Джейссен Тодоров сделал редкий кадр аэропорта с высоты птичьего полета и заходящий на посадку самолет. Фотограф долго добивался разрешения на съемку прямо над аэропортом, а в последний момент ее едва не отменили из-за непогоды.



«Улицы Дакки». Третье место в категории «Города». Фото: National Geographic / Sandipani Chattopadhyay

Верующие молятся прямо на улицах столицы Бангладеш, Дакки, во время ежегодного съездов мусульман Бишва иджтима.

Природа



«Нежные глаза». Первое место в категории «Природа». Фото: National Geographic / Tamara Blazquez Haik

Белоголовый сип парит в небе национального парка Монфрагу в Испании. «Как можно сказать, что стервятники сулят дурные предзнаменования, глядя на такую ​​нежность в глазах этой птицы? Стервятники являются важными представителями окружающей среды, поскольку они заботятся о переработке трупов животных. Стервятники — это благородные и величественные животные, короли небес. Глядя на их полет, мы должны чувствовать себя униженными и восхищаться ими», — говорит автор фотографии в подписи к снимку.



«Сумеречный дельфин». Второе место в категории «Природа». Фото: National Geographic / Scott Portelli

Темный дельфин живет в Южном океане у берегов Новой Зеландии, Южной Америки и Австралии. В поисках еды огромные группы дельфинов преодолевают сотни километров в океане, и глубокие каньоны новозеландского побережья часто становятся конечным пунктом их плавания. Автор снимка — Скотт Портелли — ждал на носу корабля до тех пор, пока дельфин не подплыл к самой поверхности воды.



«Короли Альп». Третье место в категории «Природа». Фото: National Geographic / Jonas Schäfer

Стадо горных козлов пересекает хребет над озером Бриенц в Швейцарии. Козероги — настоящие короли Альп, идеально приспособленные для жизни на высоте. Фотографу пришлось несколько часов наблюдать за склонами гор, прежде чем он заметил несколько животных на вершине хребта.



«Время представления». Первое место в категории «Люди». Фото: National Geographic / Huaifeng Li

«Актеры готовятся к вечернему оперному представлению в уезде Личэн, относящемся к городскому округу Чанчжи, Китай. Я провел целый день с этими актерами — от грима до выхода на сцену», — рассказывает автор фото Хуайфень Ли.



«Ежедневная рутина», Второе место в категории «Люди». Фото: National Geographic / Yoshiki Fujiwara

Мужчина делает гимнастику тайцзи в общественном парке Чой Хун в Гонконге.



«Лошади». Третье место в категории «Люди». Фото: National Geographic / José Antonio Zamora

Всадники на лошадях несутся сквозь огонь во время ежегодного фестиваля Las Luminarias — «Очищение огнем» в Испании. Согласно традиции, всадники прыгают верхом через огромные костры, разведенные прямо на улицах деревни, тем самым «очищая» своих лошадей, укрепляя их здоровье и защищая от травм и болезней на весь год. Мероприятие проходит в канун праздника в честь святого Антония Аббата, покровителя животных.

Помимо приза, жюри National Geographic также устроило голосование среди пользователей своего сайта и опубликовало его результаты. Среди снимков, отмеченных читателями сайта, оказался яркий танец огненных драконов в Китае («Люди»), аэрофотография реки Колорадо («Природа») и мерцающие огни домиков в высокогорном Тибете («Город»).



Фото: National Geographic / Leo Kwok



Фото: National Geographic / Stas Bartnikas



Фото: National Geographic / Junhui Fang