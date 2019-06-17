С эстафетой по проспекту, музыкой и фейерверком: как в Минске зажгли огонь II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Эстафета «Пламя мира» стартовала в Минске 17 июня. Огонь II Европейских игр зажгли на площади Свободы. От минской Ратуши его пронесли по проспекту Победителей на площадь Государственного флага.

Перед началом забега на установленной у Ратуши сцены для зрителей устроили музыкальное шоу с участием юных спортсменов.

























Открыла эстафету «Пламя мира» призер Олимпиады в Токио Любовь Черкашина.





Факел по проспекту Победителей также пронесли известные белорусские артисты, музыканты, врачи и спортсмены.



















Максим Мирный

На площадь Государственного флага огонь доставили олимпийские чемпионы Александр Богданович и Дарья Домрачева, а также чемпионка мира Марина Арзамасова.





Они передали факел председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку, исполняющему обязанности первого вице-президента НОК Виктору Лукашенко и министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку.













После церемонии зажжения огня на площади прошел праздничный концерт.



Экс-солист Deep Purple Джо Линн Тернер







Тео







Инна Афанасьева



















Александр Солодуха









В честь этого события в столице зажгли праздничную иллюминацию.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.