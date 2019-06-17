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С эстафетой по проспекту, музыкой и фейерверком: как в Минске зажгли огонь II Европейских игр
18.06.2019 01:17 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эстафета «Пламя мира» стартовала в Минске 17 июня. Огонь II Европейских игр зажгли на площади Свободы. От минской Ратуши его пронесли по проспекту Победителей на площадь Государственного флага.
Перед началом забега на установленной у Ратуши сцены для зрителей устроили музыкальное шоу с участием юных спортсменов.
Открыла эстафету «Пламя мира» призер Олимпиады в Токио Любовь Черкашина.
Факел по проспекту Победителей также пронесли известные белорусские артисты, музыканты, врачи и спортсмены.
На площадь Государственного флага огонь доставили олимпийские чемпионы Александр Богданович и Дарья Домрачева, а также чемпионка мира Марина Арзамасова.
Они передали факел председателю Мингорисполкома Анатолию Сиваку, исполняющему обязанности первого вице-президента НОК Виктору Лукашенко и министру спорта и туризма Беларуси Сергею Ковальчуку.
После церемонии зажжения огня на площади прошел праздничный концерт.
В честь этого события в столице зажгли праздничную иллюминацию.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.
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Факел по проспекту Победителей также пронесли известные белорусские артисты, музыканты, врачи и спортсмены.
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