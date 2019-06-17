Как выглядели белорусские женихи и невесты 100 лет назад? И зачем нужны были фото на фоне ковров?

Как выглядели белорусские женихи и невесты в начале XX века? А в послевоенное время? Как, а главное, зачем белорусы фотографировались на фоне ковров? Культурный проект Veha собрал, оцифровал и выложил в открытый доступ почти 700 снимков из разных регионов Беларуси, в которых можно разглядеть культурный код страны. TUT.BY публикует наиболее интересные из них.
Свадебная коллекция «Дзявочы вечар» насчитывает 494 фотографии, сделанных на территории современной Беларуси. В ней — снимки разных периодов: с конца XIX века и до 1985-го года. Здесь можно увидеть, как в одно и то же время выглядели невесты из Бобруйска и Бреста, Слуцка и Березы, Глубокого и Молодечно; перед войной и после нее.
«Дзявочы вечар» — так называлась ночь перед свадьбой. Незамужние девушки собирались у невесты, пели песни и плели венок.
— Это были проводы девушки в новую жизнь, после свадьбы она прощалась с девичеством и его символом — венком. Существовала традиция, когда свекровь на свадьбе снимала венок и надевала намитку или платок невестке. Что-то из этого дошло и до нашего времени, — рассказывает один из авторов проекта Леся Пчелка.
— Мы хотим, чтобы человеку, который найдет в своем домашнем архиве фотографию с венком, она показалось более значимой, — продолжает Алеся Пчелка. — Вокруг этого объекта много традиций. Например, девушка-сирота не могла вплетать в свадебный венок красные ленты и цветы. Если женщина выходила замуж второй раз, она вообще не имела права надевать венок. На снимках 1940−1950 годов мы видим, что в венки вплетали колосья, елки. Все это символы, связанные с достатком, урожаем, — люди хотели жить благополучно.
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«Найлепшы бок» — это фотоколлекция-исследование традиции фотографироваться на фоне домотканых ковров, которая существовала с начала XX века и до 1970-х годов.
— Гэта гісторыя пра той час, калі фотаздымак быў рэдкай магчымасцю пакінуць памяць аб сабе і сваіх блізкіх, а посцілка — адна з галоўных каштоўнасцяў дому, — пишут авторы проекта. — Гэта калекцыя як невялікі візуальны аповяд пра быт і штодзённасць жыхароў беларускіх вёсак, іх гонар, беднасць і прыгажосць. А назва праекту «Найлепшы бок» — гэта адлюстраванне жадання пакінуць для нашчадкаў вобраз сябе «з лепшага боку».
В коллекцию «Найлепшы бок» вошли 163 фотографии. Вот некоторые из них.
Собирать коллекцию помогала вся страна — более 500 человек из разных городов и деревень Беларуси.