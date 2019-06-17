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В Китае местные жители заметили медведя с желтым ведром на голове. Посмотрите, как его спасали
18.06.2019 15:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В китайской провинции Цинхай местные жители увидели медведя с желтым ведром на голове. Косолапый пытался освободиться, но у него ничего не получалось. Помочь зверю приехали спасатели, а операция по освобождению попала на видео.
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Посмотрите, как китайские спасатели освободили медведя из пластикового плена
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