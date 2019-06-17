|
Кобра едет на капоте авто: шокирующее видео из ЮАР
18.06.2019 16:50 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ЮАР сняли на видео, как ядовитая змея оказалась на капоте авто прямо во время движения. Она спокойно ползла к боковому окну, не обращая внимания на высокую скорость машины. К счастью для водителя, окно было закрыто: вряд ли ему хотелось встретиться со змеей лицом к лицу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью для водителя, окно было закрыто.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)