Кобра едет на капоте авто: шокирующее видео из ЮАР

Источник материала: Tut.by

В ЮАР сняли на видео, как ядовитая змея оказалась на капоте авто прямо во время движения. Она спокойно ползла к боковому окну, не обращая внимания на высокую скорость машины. К счастью для водителя, окно было закрыто: вряд ли ему хотелось встретиться со змеей лицом к лицу.