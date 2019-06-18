|
В Докшицком районе семья смастерила из полутора тысяч пластиковых крышечек логотип Европейских игр
19.06.2019 15:52 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района Александр Демидович сложил из пластиковых крышек логотип II Европейских игр. На это у него ушло 5187 крышечек нужных цветов и около двух недель кропотливой работы,
Поделку размером 1,7 на 2,8 м мужчина создавал не один — помогали дочери. Пятилетняя Арина находила детальки-крышечки нужных цветов, а 12-летняя Дарья отвечала за надежность крепления. Элементы мозаики члены семьи начали собирать еще в прошлом году.
Первое время красочное панно украшало придомовую территорию, а сейчас оно находится на обочине шумной дороги Минск — Витебск возле АЗС № 18 в городском поселке Бегомль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На это у него ушло 5187 крышечек нужных цветов и около двух недель кропотливой работы.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)