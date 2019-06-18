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Посмотрите, как загнанный медведь дал отпор тигру: редкое противостояние сняли на видео
19.06.2019 15:44 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В индийском национальном парке Рантхамбор случилось редкое противостояние: тигр преследовал медведя и загнал его на дерево. Казалось, что исход схватки очевиден: медведю попросту некуда было деваться. Но он внезапно пошел в атаку и победил! Посетители парка сняли произошедшее на видео.
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Казалось, что исход схватки очевиден, но медведь пошел в атаку.
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