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Посмотрите, как загнанный медведь дал отпор тигру: редкое противостояние сняли на видео

19.06.2019 15:44 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В индийском национальном парке Рантхамбор случилось редкое противостояние: тигр преследовал медведя и загнал его на дерево. Казалось, что исход схватки очевиден: медведю попросту некуда было деваться. Но он внезапно пошел в атаку и победил! Посетители парка сняли произошедшее на видео.

 
 
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Казалось, что исход схватки очевиден, но медведь пошел в атаку.
 
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