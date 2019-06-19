«Квартал 95» ищет кандидата на роль президента Украины

Источник материала: Tut.by

Студия «Квартал 95» объявила кастинг на роль президента Украины в концертах «Вечернего Квартала». Соответствующее объявление появилось на сайте студии.



Фото: kvartal95.com

— Уже 14 лет подряд студия «Квартал 95» с юмором и иронией на сцене показывает политическую жизнь Украины. За это время в стране сменилось четыре президента. И, конечно, все они были основными персонажами в концертах «Вечернего Квартала». Теперь, когда художественный руководитель «Квартала» и сам стал президентом, возник вопрос, кто мог бы лучше всех выполнять его роль на сцене. Было принято решение провести народный кастинг на роль президента Украины.

В конкурсе, как утверждается, принять участие может любой. Главное — продемонстрировать голос «с хрипотцой». Лучшему «Зеленскому» обещают участие в концерте-съемке «Вечернего Квартала», а также в эфире канала «1+1».

— Если Вы уверены, что сможете смешно и правдоподобно показать Зеленского, что Вам поверят не только близкие, но и охранники на проходной Администрации президента, присылайте свое видео по адресу: zeparodist@ukr.net .

Конкурсантам необходимо прислать горизонтальное видео на 1−3 минуты с четкой картинкой и звуком.