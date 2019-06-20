Вот бы ЦТ было таким же, как наш тест. Попробуйте пройти английский

Источник материала: Tut.by

21 июня — время для ЦТ по иностранному языку. В этот день абитуриенты будут сдавать английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Самый популярный среди них, естественно, «инглиш»: на него зарегистрировались 26 635 человек. Вот им мы сегодня и займемся.

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