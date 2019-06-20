|
Вот бы ЦТ было таким же, как наш тест. Попробуйте пройти английский
21.06.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 июня — время для ЦТ по иностранному языку. В этот день абитуриенты будут сдавать английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Самый популярный среди них, естественно, «инглиш»: на него зарегистрировались 26 635 человек. Вот им мы сегодня и займемся.
В тесте использованы фото с сайта
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 июня - время для ЦТ по иностранному языку. В этот день абитуриенты будут сдавать английский, немецкий, французский, испанский и китайский. Самый популярный среди...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)