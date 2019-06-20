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Красноармейцы и дамы в советских платьях. Сотни реконструкторов прогулялись по центру Бреста
21.06.2019 20:28 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
21 июня сотни реконструкторов прошли маршем по центру Бреста и прогулялись по пешеходной Советской.
Марш реконструкторов стал одним из мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Колонна красноармейцев вышла из Брестской крепости и с оркестром прошла по улице Гоголя до Советской. Затем участники марша прогулялись по пешеходной улице, где была организована акция «Мирный вечер».
На пешеходной улице работали военная и фото-документальная выставки, с которыми можно было ознакомиться под музыкальное сопровождение духового оркестра, а на музыкальной площадке прошла тематическая программа с участием солистов и чтецов.
Кульминацией Дня всенародной памяти станет реконструкция обороны Брестской крепости, которая пройдет в мемориальном комплексе 22 июня в 4.30.
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Колонна красноармейцев вышла из Брестской крепости и с оркестром прошла по улице Гоголя до Советской.
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