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Побег из ада. Как нацист влюбился в еврейку и улетел с ней в СССР

22.06.2019 11:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небывалая история любви, случившаяся в Минском гетто, до сих пор будоражит умы историков. Мог ли гитлеровский офицер пасть к ногам узницы концлагеря? Но, тем не менее, факт остается фактом — такое произошло на самом деле.


Ильза Штейн и Вилли Шульц в Минском гетто накануне побега в 1942 году. Фото: newswe.com

В 8 часов утра 30 марта 1943 года к бирже труда в еврейском гетто города Минск подъехал грузовик-«трехтонка». В кузов, оглядываясь, залезли 12 женщин и 13 мужчин с нашитыми на одежде желтыми шестиугольными звёздами. В кабине сидели два человека в немецкой форме: на пассажирском месте гауптман (капитан), на водительском — унтер-офицер.

Шофер изрядно удивился, когда ему приказали вести машину в сторону леса: ведь изначально речь шла о том, чтобы отвезти группу евреев на разгрузку вагонов с цементом. Чем дальше ехали, тем усиливались подозрения. «Господин капитан, тут опасно, могут быть партизаны…». «Молчать! Выполняйте приказ!». Водитель в панике остановил грузовик, открыл дверцу и бросился бежать — однако, гауптман убил беглеца выстрелом из пистолета. Затем он сам сел за руль, и привел машину в расположение партизанского отряда имени Сталина. Этим офицером, спасшим 25 евреев из Минского гетто, был 46-летний интендант, бывший служащий люфтваффе Вилли Шульц: бросить вызов нацистскому рейху его заставила… отчаянная любовь к юной еврейской девушке.

Суп, хлеб и романтика

Биография Шульца оригинальностью для того времени не блещет. Воевал, был ранен, и переведён из ВВС в снабженцы — руководить интендантской службой в Минске. Узники гетто добывали в окрестных болотах торф, и свозили его в котельную люфтваффе, расположенную в бывшем Доме правительства Белорусской ССР. Весной 1942 года эсэсовцы доставили в гетто евреев-арестантов из Франкфурта-на-Майне — среди них была 18-летняя красавица Ильза Штейн. Шульц едва заглянул ей в глаза — и тут же влюбился без памяти.

Разумеется, показывать свои чувства на глазах у охраны было нельзя. И все же, капитан старался всячески облегчить существование девушки — назначил её бригадиром рабочего отряда, а подругу Ильзы (Лизу Гутникович) помощницей, тайно носил обеим из офицерской столовой суп и хлеб. Глядя, как нацисты обращаются с евреями — издеваются, бьют, убивают за малейшую провинность, Вилли Шульц постепенно проникся ненавистью к соотечественникам. Он начал тайком слушать Московское радио на немецком языке. Летом 1942-го, когда СС устроили массовые облавы и обыски в гетто, Шульц не отпустил по домам сотни подчинённых ему евреев, а на три дня задержал их в подвале Дома правительства.

Капитан утратил осторожность, часто разговаривал с Ильзой публично, держал её за руку. Это не осталось незамеченным — один из сослуживцев интенданта сообщил в гестапо, и в личном деле Шульца появилась запись — «подозревается в осквернении арийской расы — связи с еврейкой Ильзой Штейн». Наконец, Шульц прямо заявил Лизе Гутникович — «Скажи, как мне спасти Ильзу? Я люблю её, а в гетто она погибнет». «Есть только один путь, — ответила Лиза, глядя немцу в лицо. — Бежать к партизанам». Вилли промолчал, и быстрым шагом вышел из комнаты.

В гостях у НКВД на даче


Встреча через годы. Слева направо: Лиза Гудкович, Ильза Штейн и Раиса Гитлина. Минск, 1990 год. Фото: newswe.com

Он появился лишь на следующий день. Уставший, с черными кругами под глазами — видимо, всю ночь не спал. Шульц прошептал — «я согласен… тогда уйдем к партизанам все втроём, я сдамся в плен». Однако, действовавшие в гетто подпольщики потребовали от капитана спасти как можно больше людей, поскольку твёрдо знали: евреи в Минске обречены на мучительную смерть. Влюбленный немец откровенно испугался — ему стало ясно, что большая группа беглецов может быть обнаружена охраной, но Шульц понимал — деваться ему некуда. Побег удался, и 30 марта 1943-го капитан сдался в плен партизанам у деревни Русаковичи. На допросе Вилли рассказал очень многое — он знал расположение штабов, аэродромов, складов с боеприпасами: и его показания вскоре весьма помогли советской боевой авиации в бомбардировке немецких объектов в Минске.

Осенью Вилли Шульца вместе с Ильзой Штейн переправили с замаскированного в лесу партизанского аэродрома на «большую землю» — в Москву. Далее, влюблённые 2 месяца прожили на даче НКВД в Малаховке, но впоследствии им пришлось разлучиться — экс-капитана Шульца отправили в Центральную школу антифашистов (спецлагерь НКВД для военнопленных N27) для подготовки подпольной деятельности в Германии. Вскоре Ильза обнаружила, что беременна — ей предложили «для безопасности» переехать в Биробиджан. Роды были тяжёлыми — появившийся на свет мальчик прожил совсем недолго, и вскоре умер.

Отца ребенка Ильза так больше никогда и не увидела — лишь в дальнейшем, после раскрытия архивных документов НКВД, выяснилось — Вилли Шульц умер 31 декабря 1944 года от менингита, и был похоронен на окраине спецлагеря N27.

Отказаться от Гитлера

Спасённая его любовью Ильза осталась жить в СССР. Она выучила русский язык, работала закройщицей на фабрике, в 1953 году вышла замуж и переехала в Ростов-на-Дону, где родила дочь. В 1985-м году через объявление в газету отыскала подругу Лизу Гутникович, организовавшую с помощью Шульца тот самый побег из гетто. Вместе с дочерью Ильза Штейн посетила свой родной город в Германии, откуда в вагоне для скота её в 42-м привезли в Минск, но эмигрировать обратно не захотела. Умерла Ильза в 1993 году. Между прочим, данные о чувствах девушки к капитану люфтваффе Вилли Шульцу, отказавшемуся ради любви от верности Гитлеру, сейчас разнятся. Согласно словам самой Ильзы, она любила Шульца всю свою жизнь, и ужасно страдала от разлуки. По воспоминаниям же родственников, Ильза якобы созналась — она пошла на связь с нацистом, только чтобы спасти себя, своих сестер, и других людей из гетто. Так это или нет — узнать невозможно. Зато есть точные данные — 21 октября 1943 года еврейское гетто Минска было окончательно уничтожено, последние обитатели вывезены в концлагеря и убиты в газовых камерах через несколько дней: всего в гетто погибло 80 000 человек. Несомненно, аналогичная участь ждала и 25 евреев, которых спас капитан Вилли Шульц.

Теперь сложно разобраться, был ли роман Вилли и Ильзы взаимным. Хотя все равно случай сам по себе уникален — представитель армии Гитлера пошёл на спасение евреев благодаря любви к молодой девушке, и сбежал к партизанам. Похоже на красивую легенду или сказку. И, тем не менее, это чистая правда…

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Теги: Минск
 
 
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Небывалая история любви, случившаяся в Минском гетто, до сих пор будоражит умы историков. Мог ли гитлеровский офицер пасть к ногам узницы концлагеря? Но, тем не...
 
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