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Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали

22.06.2019 11:46 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько приступов астмы произошли в ночь на субботу у народной артистки России Лидии Федосеевой-Шукшиной, она госпитализирована. Об этом сообщила ТАСС дочь актрисы Ольга Шукшина.

«С утра раздался звонок, звонила мама, сказала, что у нее был приступ [астмы] ночью и не один. Поскольку я сейчас в дальнем Подмосковье, было принято решение вызвать скорую, была оказана первая помощь, и она уже, я думаю, в руках врачей», — сказала Ольга Шукшина ТАСС, добавив, что сейчас едет к матери.

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года. Она снималась в фильмах «Сверстницы», «Печки-лавочки», «Калина красная» и других. В 1984 году ей было присвоено звание Народной артистки РСФСР.

 
 
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У народной артистки случилось несколько приступов астмы
 
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