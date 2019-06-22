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Обидевшийся кот сбежал из дома и стал звездой в английской деревне
22.06.2019 22:42 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Английская деревня Раддингтон в графстве Ноттингэмпшир планирует в скором времени отметить десятый день рождения своего самого любимого жителя — рыжего кота по имени Уилбур. Популярность к нему пришла, когда сам он ушел от хозяйки, обидевшись на нее.
Кот также известен по кличке Король Раддингтона. У Уилбура есть
Отмечать день рождения кота жители деревни собираются в двух его излюбленных местах — местном пабе и отделении банка.
Его прежняя хозяйка Кейти Эпплби рассказывает, что кот «обиделся, смотал удочки и ушел из дома» примерно лет пять назад, когда она принесла домой парочку брошенных котят.
«Он бросил на них взгляд, выгнул спину — и его след простыл. Но теперь его усыновила вся наша деревня, поскольку он ужасно дружелюбный парень», — говорит Эпплби.
Бывшая хозяйка в шутку зовет кота Сид-шесть-ужинов — по названию детской книжки «Шесть ужинов Сида» о коте, который добыл себе шесть порций еды от шести разных хозяев.
«Я очень по нему скучаю, но приятно, что его так тепло все приняли, — продолжает Эпплби. — Одна дама, приехавшая недавно из Западного Йоркшира в гости к внуку, сказала: я приехала повидать Уилбура».
Эпплби по-прежнему заботится о Уилбуре — например, когда требуется ветеринар, как полтора года назад, когда у кота разболелся зуб.
Первая вечеринка по случаю десятилетия Уилбура пройдет 5 июля в офисе финансовой организации Nottingham Building Society, а вторая для более широкого круга почитателей пройдет в пабе Frame Breakers 14 июля.
Как говорит сотрудница Nottingham Building Society Лесли Харпер, Уилбур, когда заходит к ним, отдает предпочтение кошачьей еде для гурманов.
«Он очень милый и приходит практически каждый день. Наши клиенты заходят, чтобы с ним поздороваться, и просто люди с улицы — чтобы посмотреть на него и сфотографировать», — рассказывает Харпер.
Страницу Уилбура на «Фейсбуке» открыла и ведет агент по рекламе Никола Бертон. «Он фактически — часть нашего сообщества. Если вы живете в Раддингтоне, то вы знаете, кто такой Уилбур», — уверяет она.
Иногда, по ее словам, коту удается создать суматоху и даже затор на дороге во время своих неспешных прогулок.
«Он реально останавливает движение. Я сама видела, как он остановил движение в четырех разных направлениях, просто переходя перекресток», — говорит Бертон.
«Он заходит в разные магазины, кулинарии — повсюду. У него масса мест, где он чувствует себя как дома», — добавляет она.
Бывшая хозяйка как-то увидела своего питомца в витрине цветочного магазина
У Уилбура даже есть своя линейка сувенирной продукции — майки с его изображением и вязанные котики-копии Уилбура. Средства от их продажи, как было объявлено, пойдут на приобретение дефибрилляторов для деревни и благотворительных организаций по борьбе с сердечными заболеваниями.
На день рождения кота записались 70 человек. «Мы надеемся, что именинник тоже почтит нас своим присутствием», — шутит Бертон.
Кэролайн Лоубридж
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Английская деревня Раддингтон в графстве Ноттингэмпшир планирует в скором времени отметить десятый день рождения своего самого любимого жителя - рыжего кота по...
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