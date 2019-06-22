Обидевшийся кот сбежал из дома и стал звездой в английской деревне

Источник материала: Tut.by

Английская деревня Раддингтон в графстве Ноттингэмпшир планирует в скором времени отметить десятый день рождения своего самого любимого жителя — рыжего кота по имени Уилбур. Популярность к нему пришла, когда сам он ушел от хозяйки, обидевшись на нее.



Уилбур на стойке деревенского паба — там он получает еду и внимание. Фото: Alan Goodwin

Кот также известен по кличке Король Раддингтона. У Уилбура есть страничка в «Фейсбуке», куда его поклонники постят новые фотографии.

Отмечать день рождения кота жители деревни собираются в двух его излюбленных местах — местном пабе и отделении банка.



Поклонники Уилбура фотографируют его и публикуют фото на его официальной странице в «Фейсбуке». Фото: Lesley Harper

Его прежняя хозяйка Кейти Эпплби рассказывает, что кот «обиделся, смотал удочки и ушел из дома» примерно лет пять назад, когда она принесла домой парочку брошенных котят.

«Он бросил на них взгляд, выгнул спину — и его след простыл. Но теперь его усыновила вся наша деревня, поскольку он ужасно дружелюбный парень», — говорит Эпплби.



Уилбур в пабе Frame Breakers наслаждается вниманием посетителей. Фото: Nicola Burton

Бывшая хозяйка в шутку зовет кота Сид-шесть-ужинов — по названию детской книжки «Шесть ужинов Сида» о коте, который добыл себе шесть порций еды от шести разных хозяев.

«Я очень по нему скучаю, но приятно, что его так тепло все приняли, — продолжает Эпплби. — Одна дама, приехавшая недавно из Западного Йоркшира в гости к внуку, сказала: я приехала повидать Уилбура».

Эпплби по-прежнему заботится о Уилбуре — например, когда требуется ветеринар, как полтора года назад, когда у кота разболелся зуб.

Первая вечеринка по случаю десятилетия Уилбура пройдет 5 июля в офисе финансовой организации Nottingham Building Society, а вторая для более широкого круга почитателей пройдет в пабе Frame Breakers 14 июля.

Как говорит сотрудница Nottingham Building Society Лесли Харпер, Уилбур, когда заходит к ним, отдает предпочтение кошачьей еде для гурманов.

«Он очень милый и приходит практически каждый день. Наши клиенты заходят, чтобы с ним поздороваться, и просто люди с улицы — чтобы посмотреть на него и сфотографировать», — рассказывает Харпер.



У Уилбура несколько любимых пабов, Red Lion — один из них: «Скоро танцы-то?». Фото: Sharon Martin

Страницу Уилбура на «Фейсбуке» открыла и ведет агент по рекламе Никола Бертон. «Он фактически — часть нашего сообщества. Если вы живете в Раддингтоне, то вы знаете, кто такой Уилбур», — уверяет она.

Иногда, по ее словам, коту удается создать суматоху и даже затор на дороге во время своих неспешных прогулок.



Фото: Nicola Burton

«Он реально останавливает движение. Я сама видела, как он остановил движение в четырех разных направлениях, просто переходя перекресток», — говорит Бертон.

«Он заходит в разные магазины, кулинарии — повсюду. У него масса мест, где он чувствует себя как дома», — добавляет она.

Бывшая хозяйка как-то увидела своего питомца в витрине цветочного магазина

У Уилбура даже есть своя линейка сувенирной продукции — майки с его изображением и вязанные котики-копии Уилбура. Средства от их продажи, как было объявлено, пойдут на приобретение дефибрилляторов для деревни и благотворительных организаций по борьбе с сердечными заболеваниями.

На день рождения кота записались 70 человек. «Мы надеемся, что именинник тоже почтит нас своим присутствием», — шутит Бертон.

Кэролайн Лоубридж

Би-би-си