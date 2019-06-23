Жительница Канады заснула во время перелета и проснулась одна в самолете. Ее забыли в салоне

Источник материала: Tut.by

Жительница Канады Дина Ноэль-Дейл летела рейсом компании Air Canada из Квебека в Торонто. Во время полета она уснула и проснулась спустя несколько часов после приземления в темноте в пустом самолете, пишет mashable.com.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Она включила мобильный, увидела пропущенные вызовы и успела позвонить подруге. Но через несколько секунд после начала разговора ее телефон выключился.

Чтобы выйти из самолета, девушка начала осматривать салон. Она нашла фонарик и стала махать им через иллюминатор, пытаясь обратить на себя внимание. Затем она все-таки сумела открыть дверь самолета, но никакого трапа внизу, разумеется, не было.

К счастью, через некоторое время рядом проехала багажная тележка, которая забрала Дину.

Представитель авиакомпании подтвердил изданию, что этот эпизод — правда. Air Canada предложила забронировать девушке лимузин и отель на ночь, но она отказалась и попросила отвезти ее домой, потому что утром ей надо было на работу.

Авиакомпания извинилась перед пассажиркой. Сотрудники проводят свое расследование, чтобы выяснить, как ее смогли забыть в салоне.