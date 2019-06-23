|
Жительница Канады заснула во время перелета и проснулась одна в самолете. Ее забыли в салоне
24.06.2019 09:15 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница Канады Дина Ноэль-Дейл летела рейсом компании Air Canada из Квебека в Торонто. Во время полета она уснула и проснулась спустя несколько часов после приземления в темноте в пустом самолете,
Она включила мобильный, увидела пропущенные вызовы и успела позвонить подруге. Но через несколько секунд после начала разговора ее телефон выключился.
Чтобы выйти из самолета, девушка начала осматривать салон. Она нашла фонарик и стала махать им через иллюминатор, пытаясь обратить на себя внимание. Затем она все-таки сумела открыть дверь самолета, но никакого трапа внизу, разумеется, не было.
К счастью, через некоторое время рядом проехала багажная тележка, которая забрала Дину.
Представитель авиакомпании подтвердил изданию, что этот эпизод — правда. Air Canada предложила забронировать девушке лимузин и отель на ночь, но она отказалась и попросила отвезти ее домой, потому что утром ей надо было на работу.
Авиакомпания извинилась перед пассажиркой. Сотрудники проводят свое расследование, чтобы выяснить, как ее смогли забыть в салоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Канады Дина Ноэль-Дейл летела рейсом компании Air Canada из Квебека в Торонто. Во время полета она уснула и проснулась спустя несколько часов после...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)