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Самые крутые мероприятия Дня города, которые витеблянам точно нельзя пропустить

25.06.2019 08:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году Витебску — 1145 лет. День рождения город будет отмечать с 26 по 30 июня. Основные торжества придутся, конечно, на выходные. Подготовили для вас обзор самых необычных и ярких мероприятий в программе Дня города.


Фото: Игорь Матвеев

26−30 июня, среда-воскресенье

Фестиваль фотографии имени Сигизмунда Юрковского «ФотоКрок» — «Арт-пространство на Толстого, 7» и другие учреждения (подробная программа — по ссылке)

28 июня, пятница

Лиго, латышский народный праздник — «Золотое кольцо города Витебска «Двина», с 12.00 до 17.00

29 июня, суббота

Городские соревнования по лову рыбы — в районе моста на проспекте Людникова, с 10.00 до 14.00

Кубок города по пляжному футболу — спортплощадка в пойме Витьбы, с 10.00 до 14.00 (такие же соревнования состоятся и на следующий день, 30 июня, в это же время)

Чемпионат Витебска по стритболу среди юношей и девушек — нижняя площадка Летнего амфитеатра, с 11.00 до 15.00 (чемпионат пройдет также 30 июня, но с 10.00 до 18.00)

«У таты выхадны»: городской пикник (кухня народов мира, детское меню, мастер-классы, концерт) — дворик у ресторана «Золотой лев», с 12.00 до полуночи

Проект «Над городом»: скрипачка на ратуше — краеведческий музей, 16.00

«Бой за Витебск»: историческая реконструкция — площадка возле моста имени Блохина (правый берег Двины у завода «Вистан»), с 16.00 до 17.00

Открытый городской чемпионат по караоке — площадка у входа в концертный зал «Витебск», с 19.00 до 22.00

«Классика с velcom», гала-концерт к празднику города — площадь Победы, с 21.00 до 23.00

«Мелонга. Аргентинское танго» — площадка у входа в концертный зал «Витебск», с 22.00 до полуночи

Фейерверк — площадь Победы, 23.00

30 июня, воскресенье

День молодежи: велопробег, фитнес-зарядка, открытый фестиваль хореографии, битва диджеев — площадь Победы, с 14.00 до 22.00.

Полная программа Дня города — на сайте горисполкома по ссылке.

 
Теги: Витебск
 
 
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