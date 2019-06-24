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Много красивых девушек и огня. Как около Минска отметили одну из самых коротких ночей в году

25.06.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошедшие выходные в Дудутках прошел IV Международный open-air folk фестиваль «Свята Сонца». Как прошло празднованием самой мистической и загадочной купальской ночи, в фотоматериале TUT.BY.
















 
 
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В прошедшие выходные в Дудутках прошел IV Международный open-air folk фестиваль «Свята Сонца». Как прошло празднованием самой мистической и загадочной купальской ночи, в...
 
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