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Много красивых девушек и огня. Как около Минска отметили одну из самых коротких ночей в году
25.06.2019 08:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В прошедшие выходные в Дудутках прошел IV Международный open-air folk фестиваль «Свята Сонца». Как прошло празднованием самой мистической и загадочной купальской ночи, в фотоматериале TUT.BY.
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В прошедшие выходные в Дудутках прошел IV Международный open-air folk фестиваль «Свята Сонца». Как прошло празднованием самой мистической и загадочной купальской ночи, в...
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