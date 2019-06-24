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В Аргентине верная собака уже год ждет своего арестованного хозяина
25.06.2019 11:33 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хозяина собаки Шейлы, метиса золотистого ретривера, арестовали год назад. Но верное животное все это время ждет его под дверями полицейского участка,
Как предполагают полицейские, животное пришло к стенам участка вслед за патрулем. Постепенно офицеры стали подкармливать Шейлу и смогли завоевать ее доверие.
Периодически собака даже патрулирует район вместе с полицейскими, но всегда возвращается к дверям участка. За такую преданность офицеры иногда нарушают правила и пускают Шейлу в камеру, чтобы она могла немного побыть вместе с хозяином.
По словам стражей правопорядка, они будут скучать по Шейле, когда мужчину выпустят на волю. Впрочем, это произойдет не скоро: его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за нападение на одного из местных жителей.
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Хозяина собаки Шейлы, метиса золотистого ретривера, арестовали год назад. Но верное животное все это время ждет его под дверями полицейского участка.
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