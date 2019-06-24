В Аргентине верная собака уже год ждет своего арестованного хозяина

Источник материала: Tut.by

Хозяина собаки Шейлы, метиса золотистого ретривера, арестовали год назад. Но верное животное все это время ждет его под дверями полицейского участка, пишет odditycentral.com.



Фото: odditycentral.com

Как предполагают полицейские, животное пришло к стенам участка вслед за патрулем. Постепенно офицеры стали подкармливать Шейлу и смогли завоевать ее доверие.

Периодически собака даже патрулирует район вместе с полицейскими, но всегда возвращается к дверям участка. За такую преданность офицеры иногда нарушают правила и пускают Шейлу в камеру, чтобы она могла немного побыть вместе с хозяином.

По словам стражей правопорядка, они будут скучать по Шейле, когда мужчину выпустят на волю. Впрочем, это произойдет не скоро: его приговорили к 3,5 годам лишения свободы за нападение на одного из местных жителей.