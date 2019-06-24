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Водитель увидел на трассе вальяжно сидящего медвежонка. Милое видео из Бурятии
25.06.2019 11:31 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бурятии медведи часто выходят к людям в поисках пищи или спасаясь от лесных пожаров. На днях местный водитель встретил на трассе медвежонка, который сидел, повиснув на заборе и вальяжно раскинув лапы. Мужчина «поговорил» с мишкой и снял забавное видео.
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Посмотрите на забавную беседу водителя и медвежонка
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