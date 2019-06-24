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Водитель увидел на трассе вальяжно сидящего медвежонка. Милое видео из Бурятии

25.06.2019 11:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бурятии медведи часто выходят к людям в поисках пищи или спасаясь от лесных пожаров. На днях местный водитель встретил на трассе медвежонка, который сидел, повиснув на заборе и вальяжно раскинув лапы. Мужчина «поговорил» с мишкой и снял забавное видео.

 
 
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