Водитель увидел на трассе вальяжно сидящего медвежонка. Милое видео из Бурятии

Источник материала: Tut.by

В Бурятии медведи часто выходят к людям в поисках пищи или спасаясь от лесных пожаров. На днях местный водитель встретил на трассе медвежонка, который сидел, повиснув на заборе и вальяжно раскинув лапы. Мужчина «поговорил» с мишкой и снял забавное видео.