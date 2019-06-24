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«Погибшие солдаты были безбожниками». Митрополит РПЦ объяснил потери Красной армии в 1941 году

25.06.2019 14:11 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн объяснил большие потери Красной армии в 1941 году. По мнению иерарха РРЦ, некрещеные солдаты погибали за то, что были безбожниками. Об этом он заявил на вечере, прошедшем в память о годовщине начала войны. Видео выступления было опубликовано в Telegram-канале «Белгород № 1».


Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Фото: pravmir.ru

— Есть очень показательный для всех нас урок. В первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещёные, они были убиты, — заявил митрополит.

По его мнению, «это была жертва, которая была принесена за безбожие».

— И войну выиграли крещёные люди, те, кто были призваны, чтобы духовно победить эту машину, хорошо отлаженную, подобно вот этому Челубею, который сочетал в себе искусство воина и был средоточием духов злобы поднебесной.

Стали ли красноармейцы христианами к концу войны, священник не пояснил.

В 1941 году Красная Армия понесла огромные потери. По официальной советской статистике ее численность к 1 июля 1941 года составляла 10 380 000 человек, к весне 1942 года — 5 500 000 человек.

 
 
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Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн объяснил большие потери Красной армии в 1941 году. По мнению иерарха РРЦ, некрещеные солдаты погибали за то, что были...
 
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