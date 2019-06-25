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Жители Каменецкого района передали в Беловежскую пущу детеныша косули
25.06.2019 23:13 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сельчане передали в Беловежскую пущу детеныша косули,
Малыша нашли в высокой траве жители деревни Пелище. Как он туда попал, неизвестно. Возможно, мама, спасая малыша от хищников, убежала слишком далеко — такое иногда бывает в природе. Сельчане привезли детеныша в пущу и передали сотрудникам нацпарка.
Вначале он был сильно ослаблен и напуган, весил лишь 1,5 кг. Его определили для выхаживания в отдельный вольер под постоянное наблюдение ветеринарного врача. Уход и забота помогли ему окрепнуть и подняться на ножки. Сейчас недельный малыш хорошо питается, его кормят детским питанием, но он уже пробует молодую травку. Он активен и любопытен.
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Малыша нашли в высокой траве жители деревни Пелище.
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