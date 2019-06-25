Жители Каменецкого района передали в Беловежскую пущу детеныша косули

Источник материала: Tut.by

Сельчане передали в Беловежскую пущу детеныша косули, сообщает сайт нацпарка.



Фото: npbp.by

Малыша нашли в высокой траве жители деревни Пелище. Как он туда попал, неизвестно. Возможно, мама, спасая малыша от хищников, убежала слишком далеко — такое иногда бывает в природе. Сельчане привезли детеныша в пущу и передали сотрудникам нацпарка.

Вначале он был сильно ослаблен и напуган, весил лишь 1,5 кг. Его определили для выхаживания в отдельный вольер под постоянное наблюдение ветеринарного врача. Уход и забота помогли ему окрепнуть и подняться на ножки. Сейчас недельный малыш хорошо питается, его кормят детским питанием, но он уже пробует молодую травку. Он активен и любопытен.