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Жители Каменецкого района передали в Беловежскую пущу детеныша косули

25.06.2019 23:13 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сельчане передали в Беловежскую пущу детеныша косули, сообщает сайт нацпарка.


Фото: npbp.by

Малыша нашли в высокой траве жители деревни Пелище. Как он туда попал, неизвестно. Возможно, мама, спасая малыша от хищников, убежала слишком далеко — такое иногда бывает в природе. Сельчане привезли детеныша в пущу и передали сотрудникам нацпарка.

Вначале он был сильно ослаблен и напуган, весил лишь 1,5 кг. Его определили для выхаживания в отдельный вольер под постоянное наблюдение ветеринарного врача. Уход и забота помогли ему окрепнуть и подняться на ножки. Сейчас недельный малыш хорошо питается, его кормят детским питанием, но он уже пробует молодую травку. Он активен и любопытен.

 
 
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Малыша нашли в высокой траве жители деревни Пелище.
 
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