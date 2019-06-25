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В Гродно рисуют большую копию гравюры Цюндта, а в Сморгони появится изображение Кревского замка
26.06.2019 17:49 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Сморгони и Гродно в ближайшие дни появятся два граффити на историческую тему. В областном центре рисуют большую копию гравюры Цюндта, которая будет готова уже к концу недели. А в районном центре на одном из зданий появится изображение Кревского замка.
Над большой копией гравюры Цюндта на фасаде гимназии № 10 в Гродно трудятся художники из дизайн-студии «Zadelo». Работают уже два дня,
А в Сморгони мастерская художественной росписи и аэрографии совсем скоро приступит к граффити с репродукцией Кревского замка. Оно появится на торцевой стене одного из зданий со стороны стоянки магазина «Колосок». Об этом художники
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В Сморгони и Гродно в ближайшие дни появятся два граффити на историческую тему. В областном центре рисуют большую копию гравюры Цюндта, которая будет готова уже к...
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