В Гродно рисуют большую копию гравюры Цюндта, а в Сморгони появится изображение Кревского замка

Источник материала: Tut.by

В Сморгони и Гродно в ближайшие дни появятся два граффити на историческую тему. В областном центре рисуют большую копию гравюры Цюндта, которая будет готова уже к концу недели. А в районном центре на одном из зданий появится изображение Кревского замка.





Над большой копией гравюры Цюндта на фасаде гимназии № 10 в Гродно трудятся художники из дизайн-студии «Zadelo». Работают уже два дня, сообщает портал hrodna.life.





А в Сморгони мастерская художественной росписи и аэрографии совсем скоро приступит к граффити с репродукцией Кревского замка. Оно появится на торцевой стене одного из зданий со стороны стоянки магазина «Колосок». Об этом художники рассказали в группе в Вконтакте «Слухи Сморгонь» и поделились эскизом, который уже утвержден местными властями.



