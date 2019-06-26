Умер лидер группы «Високосный год» Илья Калинников, автор песен «Метро» и «Лучшая песня о любви»

Источник материала: Tut.by

25 июня на 47 году жизни умер основатель и солист группы «Високосный Год» Илья Калинников, автор песен «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонек» и других. Об этом сообщил директор коллектива Алексей Кан.



Фото: kinopoisk.ru

Музыкант умер в одной из московских больниц. Причиной смерти стала остановка сердца.

Группа «Високосный Год» была создана в конце 1980-х. В 2000-м году вышел единственный альбом «Который возвращается». Популярность Калинникову принесли песни «Метро», «Тихий огонек», «Шестой день осени», «Лучшая песня о любви», «Кино». песня «Тихий огонек» стала главной темой в сериале «Дальнобойщики».