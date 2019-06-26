«Романтический ужин уничтожили два мужика». Истории конкурса «Сто друзей»

Источник материала: Tut.by

Что лучше: сто рублей или сто друзей? Мы считаем, что оба варианта хороши, но лучше всего их объединить. Специально ко Дню друзей, который отмечали 9 июня, мы запустили конкурс, предложив читателям прислать истории о своей дружбе. В этом материале публикуем очередные три заявки. Тот участник, чей рассказ наберет больше всего голосов, выиграет 100 рублей.

«Для нанесения контрольного удара вызвали саксофониста»

Своей историей о дружеской помощи поделился читатель Иван:

— С Олежкой я подружился еще в школе. А уже в 2014 году, когда мы уже вовсю работали и мечтали о «попицот», произошла эта история.



Участник конкурса Иван — слева, его друг Олег — справа

Другу нравилась девушка, которую мы знали еще со школы. Назовем ее Вероникой и скажем откровенно: добрая мужская (а может, и женская тоже) половина школы в свое время точно пускала на нее слюни и считала богиней.

И вот усилиями коллективного разума мы разработали план покорения. Согласно ему, во время вечерней прогулки по Лошицкому парку барышню будет ждать сюрприз — ужин прямо посреди яблонь. Конечно же, это дико впечатлит юную принцессу, распалит в ней адское пламя и заставит потерять голову прямо на месте.

Решили сделать все сами. У друзей взяли раскладной стол и стулья. У подруг — бокалы на тонкой ножке, салфетки и посуду. В гипермаркете — продукты, спирали от комаров и свечи.

Вечер «Икс» настал. Пока Олег «мариновал» барышню в городе, мне нужно было подъехать к парку, дотащить весь скарб до места встречи и там оперативно его расставить. Сумка получилась довольно тяжелой, и уже на половине пути я проклинал нашу затею, обливаясь потом. А ведь позже предстояло еще и тащить все это обратно.

В последний момент для нанесения контрольного удара по обороне барышни вызвали саксофониста. Оказалось, что в Лошицком парке он не был ни разу, поэтому его предстояло встретить.

Сервированный стол стоял там, где и было задумано — прямо посреди яблоневого сада. Салфетки, бокалы, свечи — красота. Чтобы случайные белки, дети, собаки или их хозяева ненароком не уничтожили все усилия, я вызвал своего друга Сережу. Он жил рядом с парком и работал там ночным сторожем при старинной усадьбе.

Легкий на подъем Серега быстро прибыл, оценил обстановку и занялся своим привычным занятием — остался сторожить. Я же пошел за саксофонистом. Собравшись, мы травили шуточки «за 300» и ждали СМС-ки, после которой нужно было любой ценой не попадаться на глаза голубкам.

Дальше, как пел Егор Летов, все шло по плану: влюбленные прибыли на место, мы с Серегой законспирировались на лавочке. Саксофонист спрятался за ближайшими кустами и начал дудеть изо всех сил.

Потом мы с Сережей ждали новой СМС-ки, которая значила бы: «Все классно, мы ушли, иди убирай стол». Спустя долгое время дождались. Поздно ночью, крадучись, шли через темный сад, ориентируясь на отблески свечей.

— Вааааня! — разведя руками, взревел Сережа.

То, что мы увидели, было действительно прекрасно: Олежка и Вероника благополучно удалились, а весь ужин остался почти нетронутым!

Мы чинно уселись и насладились вечером. Романтический ужин при свечах был уничтожен двумя сидящими друг напротив друга мужиками.

В итоге:

саксофонист заработал своей игрой в суровых белорусских реалиях;

мы отлично подкрепились и запомнили ту атмосферу на всю жизнь;

а Олежка… Скажем только, что ему удалось произвести действительно сильное впечатление, и барышня была в восторге.

Что за история без скучной морали в конце? Не бойтесь совершать маленькие безумства и поддерживать в них друзей.





«Казалось, что на выходе нас могут обыскать злые немецкие повара»

Читательница Наталья рассказала о дружеских приключениях за рубежом:

— Это был суровый 2008 год. В то время очень часто организовывались поездки за границу для детей, живших в пострадавшей от Чернобыля зоне. Ну или для тех, чьи родители знали, с кем дружить.

Мы с подружкой Ангелиной узнали, что едем по этой программе в Германию. Сборы начались сразу же. Спустя два месяца довольные сели в автобус и отправились в путешествие.



Участница конкурса Наталья — справа, ее подруга Ангелина — слева

В пансионате завтраки, обеды и ужины были по расписанию. Но наш менталитет и вкусовые привычки никак не ожидали подвоха.

В Германии принято съедать все, что лежит у тебя на тарелке, а выносить еду из столовой запрещалось. И вот мы, привыкшие к котлетам и маминой пюрешечке, видим, что нам на обед дают сыр с плесенью, причем с нормальным таким «душком». Поняв, что происходит, решили избавиться от объекта зловония.

Мы решили вынести сыр из столовой. Как думаете, что выбрали в качестве тары? Конечно же, трусы. Почему-то казалось, что на выходе нас могут обыскать злые немецкие повара.

Все дети ели сыр, кривились, а мы с Ангелиной потом еще долго отмывались. Зато нас не сломили никакие европейские деликатесы.

P. S. Сейчас очень даже положительно относимся к сыру с плесенью. И каждый раз, когда едим его, вспоминаем свой маленький секрет. Если выиграем 100 рублей, обещаем потратить на сыр.



Участница конкурса Наталья — справа, ее подруга Ангелина — слева

«На рыбалку собирается Вадим, а бужу я его маму»

Читатель Павел рассказал о друге детства:

— Примерно с четырех лет меня стали возить на выходные в деревню к бабушке и дедушке. Именно тогда я и познакомился с Вадимом, моим ровесником, которого туда тоже отправляли родители.

С начала июня и до конца августа мы все свободное время проводили вместе. Были предоставлены сами себе. Родственники приезжали только на выходные, а в будние погожие дни домой мы заходили только чтобы перекусить или лечь спать затемно.



Участник Павел — слева, его друг Вадим — справа

Как, наверное, и все дети, мы были пронизаны духом соревнования. В нашей дружбе-соперничестве выходило, что Вадим лучше меня играл в настольный хоккей, приставку и быстрее плавал. В бадминтоне мы были равны: устраивали чемпионат (чертили поперек улицы три полосы, разбивая ее на два прямоугольника) и бились до изнеможения. Сдаваться никто не хотел, поэтому частенько партию прерывали «психи» одного из нас или внезапно опустившиеся сумерки.

В свое спортивное оправдание могу сказать, что я лучше дрался, играл в футбол и почти всегда ловил больше рыбы, чем Вадим.

Кстати, насчет рыбалки. Если у меня получалось взять у соседа Григория Ивановича деревянную лодку (что было непросто, ведь он сам был заядлым рыбаком), то на озеро мы собирались с самого утра. В такие дни я просыпался в 5.00, собирался и шел будить Вадима: наши дома были друг напротив друга.

Для этого я пробирался через палисадник и как можно тише, чтобы не разбудить родителей, стучал в его окно. Но почти каждый раз первой просыпалась мама Вадима, которая уже сама расталкивала сына. Мне в такие моменты было жутко неудобно: на рыбалку собирается Вадим, а бужу я его родителей.





Наша улица в деревне находилась возле красивого озера. Поэтому естественно, что большую часть времени мы пропадали там, рыбача и купаясь.

Однажды увидели на пляже двух девочек-близняшек. Мы смотрели друг на друга, махали руками. И каково же было удивление, когда эти девочки оказались внучками нашего соседа-рыбака Григория Ивановича! Они приехали из Новосибирска. Так началась наша дружба с Яной, за которой ухаживал я, и Юлей, которая нравилась Вадиму. Когда близняшки уехали, мы даже пытались писать им письма.

В один из дней сосед попросил нас перегнать катамаран с одного озеро на другое. Вся сложность заключалась в том, что расстояние между водоемами было огромным: их разделяло множество ручьев, рек и маленьких озер. Да и безопасного пути мы совсем не знали.

Сосед быстро решил проблему: нарисовал палочкой на песке схему движения. И мы поплыли. Это было очень интересно и захватывающе! Вся дорога с приключениями заняла у нас около трех-четырех часов. Единственное, о чем мы забыли, так это взять денег на обратную дорогу. Возвращались на рейсовом автобусе «зайцами».



Друзья и младшая сестра Вадима

Однажды мы ездили на ночную рыбалку с соседом, «забыв» оповестить об этом своих бабушек, после чего заслуженно «отхватили». Вспоминаю, как устроили свой квест с «лазертагом», бегая по кукурузному полю, отыскивая друг друга и бросаясь початками. Будучи подростками, ходили в соседнюю деревню на дискотеку на Купалье. В тот вечер у одного нашего парня из рукава выпала штакетина, которую тот припас «на всякий пожарный случай». Рассказывать, какими взглядами нас провожали, я не буду.

Наша дружба с Вадимом заканчивалась вместе с детством. После девяти классов он поступил в училище, мы стали видеться все реже. Потом Вадима забрали в армию. А я всё так же ездил летом в деревню и грустил от того, что рядом нет друга. По утрам шел на рыбалку сразу к озеру, а не к дому друга, ловил рыбу и купался один.

И теперь пишу об этом со слезами на глазах: от печали, потому что эти прекрасные летние дни ушли и никогда-никогда не повторятся; и от радости, потому что эти беззаботные детские года у меня были.





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