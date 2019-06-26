ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концертами и спортивными состязаниями отметят в Пинске День молодёжи

27.06.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Концертами и спортивными состязаниями отметят в Пинске День молодёжи
28 июня:

  • 20.30 – 22.00 – Концерт группы «Cairo Band» (Египет), молодежная дискотека на территории городского парка.

29 июня:

  • 11.00 – 16.00 – Соревнования по пляжному футболу на городском пляже №1.
  • 19.30 – 21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина.
  • 17.00 – 22.00 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка.

30 июня:

  • 19.30 – 21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина.
  • 18.00 – 20.50 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка.
  • 21.00 – 22.30 – Молодежная дискотека «Мы – молодые!» на территории городского парка.

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« В Пинске часть улицы Суворова закроется для движения автотранспорта на две недели
Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны »
Новости дня
Новости культуры
 
Начался сбор средств на лечение профессора Дадиомовой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика