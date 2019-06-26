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Концертами и спортивными состязаниями отметят в Пинске День молодёжи
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Источник материала:
Полесская правда
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28 июня:
- 20.30 – 22.00 – Концерт группы «Cairo Band» (Египет), молодежная дискотека на территории городского парка.
29 июня:
- 11.00 – 16.00 – Соревнования по пляжному футболу на городском пляже №1.
- 19.30 – 21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина.
- 17.00 – 22.00 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка.
30 июня:
- 19.30 – 21.30 – Концертная программа в рамках фестиваля уличного творчества «Перекресток» на ул. Ленина.
- 18.00 – 20.50 – Работа фан-зоны II Европейских игр на территории городского парка.
- 21.00 – 22.30 – Молодежная дискотека «Мы – молодые!» на территории городского парка.
По информации официального сайта Пинского горисполкома.
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