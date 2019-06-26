Программа праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи

Источник материала: Газета Авангард

29 июня, в День молодежи, на центральной площади города Буда-Кошелево развернутся праздничные мероприятия:

18.00 — молодежная творческая аллея «Новое поколение», в рамках которой состоятся презентации молодых фотохудожников, мастеров декоративно-прикладного творчества, садового и фитодизайна. Параллельно будут работать столы с игрой в шашки и шахматы, пройдут мини-турнир по настольному теннису и забеги на роликах и скейтбордах.

20.00 — дискотека «Молодежная тусовка», в ходе которой состоятся показательные выступления молодежных команд чирлидинга, будет организована танцевальная программа из популярных композиций, пройдут различные молодежные флэшмобы.

Одновременно с этими мероприятиями на центральной площади райцентра в 18.00 развернется фестиваль красок «ColorFest». Стоимость краски — 4 рубля.



