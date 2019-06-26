ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи

27.06.2019 — Новости Культуры | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

29 июня, в День молодежи, на центральной площади города Буда-Кошелево развернутся праздничные мероприятия:

18.00 — молодежная творческая аллея «Новое поколение», в рамках которой состоятся презентации молодых фотохудожников, мастеров декоративно-прикладного творчества, садового и фитодизайна. Параллельно будут работать столы с игрой в шашки и шахматы, пройдут мини-турнир по настольному теннису и забеги на роликах и скейтбордах.

20.00 — дискотека «Молодежная тусовка», в ходе которой состоятся показательные выступления молодежных команд чирлидинга, будет организована танцевальная программа из популярных композиций, пройдут различные молодежные флэшмобы.

Одновременно с этими мероприятиями на центральной площади райцентра в 18.00 развернется фестиваль красок «ColorFest». Стоимость краски — 4 рубля.

Программа праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29 июня, в День молодежи, на центральной площади города Буда-Кошелево развернутся праздничные мероприятия: 18.00 - молодежная творческая аллея "Новое...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Чаму моладзь не ходзіць на танцы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика