|
В Украине вор ограбил один и тот же магазин пять раз за неделю
28.06.2019 14:54 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полицейские города Никополя (Днепропетровская область, Украина) задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин,
Администратор заметил в торговом зале нехватку акустической колонки, одежды и белья и вызвал полицию. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, полицейские установили, что мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар с полок и незаметно для охраны выходил из магазина.
По этой схеме вор в течение недели возвращался на место преступления. За это время 37-летний местный житель похитил 12 товаров.
Мужчине предъявлено обвинение в краже. Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейские города Никополя (Днепропетровская область, Украина) задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)