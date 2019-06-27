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В Украине вор ограбил один и тот же магазин пять раз за неделю

28.06.2019 14:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полицейские города Никополя (Днепропетровская область, Украина) задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин, пишет Сайт национальной полиции Украины.


Фото: dp.npu.gov.ua

Администратор заметил в торговом зале нехватку акустической колонки, одежды и белья и вызвал полицию. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения магазина, полицейские установили, что мужчина, держа одежду в одной руке, прятал под нее товар с полок и незаметно для охраны выходил из магазина.

По этой схеме вор в течение недели возвращался на место преступления. За это время 37-летний местный житель похитил 12 товаров.

Мужчине предъявлено обвинение в краже. Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

 
 
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Полицейские города Никополя (Днепропетровская область, Украина) задержали серийного вора, который пять раз за неделю ограбил один и тот же магазин
 
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