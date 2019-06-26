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Танец — это жизнь. А хореография — порыв души…

28.06.2019 — Новости Культуры | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Танец — это жизнь. А хореография — порыв души…Недавно, проходя мимо хореографического класса, который находится в районном Центре культуры, случайно услышала слова: «…Подтянулись-подтянулись. Ножка в сторону. И раз, и два. Реверанс…» И всё это под аккомпанемент пианино. Стало интересно.

Проскользнув в класс, я попала на открытый урок, посвященный классическому танцу, который проводила преподаватель хореографии Шарковщинской детской школы искусств Людмила Суховская. На мероприятии также присутствовали родители. А вот перед ними, лучезарно улыбаясь, уверено выписывали всевозможные па и танцевальные ритмические движения девочки 7—10 лет.

Что поразило, так это терминология на французском языке, которую девочки хорошо знали. Людмила называла необходимый танцевальный элемент, а девочки его выполняли. Почему на французском? Классический танец возник в 17 веке во Франции, поэтому вся терминология в нем на французском языке.

Во время урока преподавательница рассказала родителям девочек о пользе занятий классическим танцем. Так, на уроках развивается гибкость и пластика, координация, музыкальная и эмоциональная выразительность. Благодаря правильной нагрузке в движениях учениц со временем появятся легкость и благородство, стройная фигура и идеальная осанка. Танец помогает сформировать гибкость, пластичность, развивает координацию, а значит в дальнейшем ребенку будет подвластно любое танцевальное направление. Уроки танца приучают к дисциплине, ответственности и целеустремленности.

На мероприятии девочки старались продемонстрировать всё, чего они достигли упорным трудом.

Присутствующие мамы остались довольны выступлением и поблагодарили педагога за огромное терпение и труд.

Уделив мне немного своего времени, Людмила Доминиковна рассказала о себе.

Родилась она в нашем горпоселке. Танцами начала увлекаться с 7 лет. После окончания средней школы в 2004 году поступила  в Витебский государственный колледж культуры и искусств. Получив диплом преподавателя хореографии, вернулась работать на малую родину.

— Когда я начинала трудовую деятельность, — говорит собеседница, — мне было непросто: много бумажной работы, составление программ, планов уроков. Потом приобрела опыт, стало легче.

Людмила занимается с детьми несколько раз в неделю. Составляет план работы с учетом возраста учеников и степени их подготовки: для каждого возраста определенное время и количество занятий. На занятиях по хореографии она приобщает детей к миру прекрасного, воспитывает художественный вкус, учит детей слушать, воспринимать, оценивать музыку, раскрывая индивидуальные возможности своих учеников.

— Я очень люблю с детьми готовиться к концертным выступлениям, — признается педагог. — Хороший хореограф должен быть отличным режиссером и актером, иначе он неинтересен. Идеи ко мне всегда приходят неожиданно, хотя я просматриваю много концертов, мюзиклов, телепередач.

К слову, у Людмилы Доминиковны в этом году юбилей. 10 лет она учит детей искусству танца и без этого уже не видит своей жизни.  Работа для нее в радость, а лучшая награда — успехи и улыбки детей.

Одни воспитанницы заканчивают отделение, приходят другие — жизнь коллектива всегда в движении. Сколько еще шарковщинских «звездочек» выпустит отделение хореографии, покажет время.

Елена АНАНИЧ.

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