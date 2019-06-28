ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Совладелец IT-компании: «Хочу, чтобы музыкантам в нашей стране было так же хорошо, как айтишникам»

29.06.2019 14:00 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сколько белорусов ходило в музыкальную школу? Самое точное, что можем сказать: немало. Гораздо проще предположить, что было после нее. Позаброшенный инструмент, скорее всего, покрылся пылью, а пальцы потеряли ловкость движений по клавишам или струнам.


Мария Бондаренко — соучредитель компании GP Solutions и основательница проекта «Мир классической музыки»

Похожая история случилась и с Марией Бондаренко. Семь лет она усердно занималась на фортепиано. Но школа закончилась, и поводов садиться за инструмент становилось все меньше. Учеба, работа, семья, карьерный рост — на фортепиано Мария играла лишь в те редкие моменты, когда хотела зарядиться бодростью перед рабочим днем.

Сегодня вместе в партнерами она владеет IT-компанией GP Solutions. В жизни наконец обозначилось равновесие, поэтому Мария решила основательно заняться тем, что всегда любила, — музыкой.

Вместе с единомышленниками она создала объединение музыкантов-любителей, которые когда-то учились в музыкальной школе и хотели бы продолжать играть, в том числе тех, кто не мог это делать по самым разным причинам: нет инструментов, нет помещения для занятий, нет поддержки. Сейчас Мария хочет сделать так, чтобы все эти возможности у немалого количества белорусов появились. А глобально — чтобы статус музыкантов в Беларуси вырос. У Марии на этот счет как раз есть пара идей.

«Получается, с музыкой ты завязываешь, если не идешь дальше — в училище и консерваторию»

Увлечение Марии музыкой началось благодаря детской игрушке — маленькому красному роялю. Откуда он появился в доме, она не знает. Хотя в советское время был удивительной редкостью.

В музыкальную школу Мария пошла в шесть лет. Отвести ее туда девочка попросила сама. Усердно занималась, несмотря на то, что в гимназии с гуманитарным уклоном нагрузка была высокой. Но бросать никогда не думала — такой у Марии характер: если за что-то берется, то идет до конца.

— Я не блистала в музыке, играла на среднем уровне. Мне не прочили музыкальную карьеру, я понимала, что учусь исключительно для себя. Поэтому меня не нужно было заставлять, мне это просто нравилось. Да и с таким замечательным педагогом — Людмилой Петровной Ермолаевой, которая по сей день преподает в музыкальной школе № 13, — было сложно прийти к желанию все бросить.


После музыкальной школы, вспоминает Мария, она была на распутье. С одной стороны, нравилась музыка, с другой — успехи в учебе открывали перед ней уйму возможностей.

— Когда пришлось выбирать профессию, я решила идти в сторону математики. Почему? В гимназии, где я училась, был очень высокий уровень языков. Я понимала, что дальше в этой сфере (музыки. — Прим. TUT.BY) продвинусь несильно. Поэтому имело смысл развивать те компетенции, которые будут более востребованы. При этом языки стали сильным бэкграундом.

Университет Мария окончила как математик-программист. После выпуска ушла в IT, но по прямой специальности никогда не работала.

— Я начинала как бизнес-аналитик. Это тот человек, который общается с клиентами, понимает, что им нужно, и передает эти требования программистам. Чтобы их корректно передать, нужно в том числе знать специфику работы программистов. Так я стала мостиком между клиентами и исполнителями.

К слову, этот навык в жизни Марии пригодится еще не раз. В том числе в музыке.


Компания, в которой работает Мария, входит в Парк высоких технологий с 2007 года. Ее клиенты разбросаны по всему миру: Кувейт, Германия, США, Великобритания, ЮАР, Иран, Беларусь.

— Многие IT-компании занимаются аутсорсом — делают то, что «прилетит», то есть им важны технологии. Нам важнее специализация в конкретной области, чтобы помогать клиентам решать их бизнес-задачи. Мы занимаемся разработкой в сфере туризма. Мне удалось активно развить многие проекты. Спустя время поступило предложение войти в топ-менеджмент. Теперь мы вместе — а это четыре человека — управляем компанией и развиваем наши проекты дальше.

Сейчас, говорит Мария, в ее жизни наступил период, когда в работе все стало понятным, ровным и стабильным. Но раньше, рассказывает, приходилось отдавать ей много часов в сутки.

— Был напряженный период, когда приходилось работать по 16−18 часов в день. И тогда музыка сильно помогала. Если сыграть с утра что-то бодрое, я чувствовала разрядку и одновременно заряжалась, даже если очень устала.


Тем не менее на 20 лет в музыке наступило затишье.

— Хорошо помню то разочарование, когда я оканчивала музыкальную школу: «Вот, финал. И что теперь?» Получается, с музыкой ты завязываешь, если не идешь дальше — в музыкальное училище и консерваторию. Фортепиано было позабыто-позаброшено, играла я редко. А с каждым годом — все реже и реже. Я только мечтательно говорила: «Вот бы поиграть на рояле». Но где? Тогда казалось, что негде и что это уже нереально.

«К нам на встречи приходили врачи, инженеры, финансисты»

Два года назад, рассказывает Мария, в ее жизни удивительным образом стали складываться обстоятельства, которые привели ее к созданию проекта «Мир классической музыки».

Все началось с музыкальной гостиной — скромных семейных встреч у Марии дома.

— Мы собирались узким кругом: две мои сестры, наши родные, дети, мой педагог. Музицировали, придумывали викторины, делали тематические вечера в стиле барокко, классицизма. Начали рассказывать об этом друзьям — в них тоже проснулся интерес. Но дом оказался не резиновым. Так мы поняли, что нужно расширяться, и организовали клуб любителей классической музыки.


Первая «расширенная» встреча состоялась в сентябре 2018-го в минском Доме культуры ветеранов.

— Мы кинули по соцсетям клич, что появилось вот такое любительское движение: «Кто хочет, приходите!» И отклик был. К нам на встречи приходили врачи, инженеры, финансисты. Всем было интересно выйти за пределы своей ракушки, найти единомышленников и поиграть не только для себя, но и для кого-то.

Для понимания: на эти встречи приходили не пианисты-виртуозы, как может показаться по рассказам Марии. Это были обычные люди, которые когда-то ходили в музыкальную школу и, несмотря на то, что выбрали в жизни другую профессию, не потеряли любовь к музыке и стремление играть «хотя бы для себя». Благодаря любительскому движению это стремление разгорелось с новой силой.

— Обычно наши встречи проходят в два этапа. Первый — это концертная часть. На ней выступают любители, которые готовы поиграть перед публикой. Второй — свободное пианино. Каждый и каждая может просто подойти поиграть, если он или она еще стесняется выступать в концертной части. Конечно, страхов, что исполнение будет неидеальным, было много. Но в результате интерес победил их. Понятно, что многие ошибались, но поддержка в зале была неимоверная. Это же здорово — почувствовать, что ты находишься в среде единомышленников.


Начинала Мария одна при поддержке сестер, позже стала формироваться команда — профессионалы и любители музыки из разных сфер: преподаватель, дизайнер, разработчик, психолог. Так любительское движение переросло в нечто большее и стало проектом «Мир классической музыки».

Вместе они работают над разными направлениями и решают разные проблемы.

Музыкантам-любителям негде сыграть перед публикой? Для этого есть концерты с их участием. А иногда к ним присоединяются и профессионалы.

Негде репетировать и брать инструменты напрокат? Проект договаривается с разными учреждениями, чтобы те предоставляли свои помещения для тренировок. То же самое — с арендой. Кстати, репетировать можно уже сейчас — на минской улице Кирилла и Мефодия, 8.

Не знаете, где пересечься и побеседовать с музыкантами-профессионалами? Проект организовывает совместные встречи с ними.

Куда сходить, чтобы послушать классическую музыку, но такую, чтобы она была понятной? Проект работает над тематическим порталом, на котором рассказывает о классике и делает подборки по разным направлениям, чтобы каждый смог найти для себя что-то близкое.


— Этот проект — возможность создать для любителей инфраструктуру. Это и возможность собираться, играть, брать в аренду инструменты, приходить в репетитории. Мы создали специальный портал, где можно найти все обо всем: где взять в аренду инструменты, в каких помещениях можно свободно поиграть, если дома нет пианино. Это и поддержка профессионалов, возможность живого общения с солистами оперного и музыкального театров, Белгосфилармонии и многими другими. С теми, кто кажется далекими звездами. Есть договоренности и с управлением культуры Мингорисполкома. Они поддерживают нашу инициативу, подсказывают, как и что можно сделать. Поскольку этот проект — хобби, то времени на то, чтобы детально разбираться, особо нет. Поэтому помощь от управления очень кстати.

Еще одно направление проекта — любительский оркестр.

— Поскольку, кроме фортепиано, за прошлый год я освоила флейту, стало интересно собрать оркестр. К нам присоединились скрипачка, кларнетистка, виолончелист. Это очень интересный опыт. Со стороны сложно понять, зачем оркестру дирижер. Или как 60 человек на сцене могут играть одновременно. Только окунувшись в эту атмосферу, ты можешь понять, как все устроено. Конечно, пока нас правильнее называть ансамблем, но мы гордо зовем себя мини-оркестром: так больше шансов, что нас станет больше.

Все участники проекта занимаются им как волонтеры в свободное от работы время. Мария — еще и вкладывается в него финансово. Правда, конкретных сумм она не называет.


— На сегодняшний момент я пока единственный спонсор. Может быть, кто-нибудь еще к нам присоединится. Все стоит достаточно дорого: и аренда залов, и организационные моменты. Но благодаря моей работе в IT я могу это себе позволить. Вложения уже немаленькие. Тот же рояль, который я недавно купила и который готова пожертвовать проекту.

— Не красный?

— Нет. Коричневый. Полированный. Чешский. Мы хотим поставить его в общедоступном зале. Я свою мечту исполнила, хочется, чтобы и у других она тоже сбылась. Те, кто еще не знает, что любит классическую музыку, могут пробовать и начинать ходить на концерты. Есть много исследований, которые доказывают, что через классическую музыку развиваются интеллектуальные навыки человека, стабилизируется эмоциональное состояние.

— Не всегда на концерты в филармонии ходит много людей. У вас есть этому объяснение?

— В филармонии часто исполняется академическая музыка. Она шикарная, но до нее нужно дорасти. В итоге получается, что те, кто не дорос, могут прийти на концерт, ничего не понять и подумать, что вся музыка «какая-то непонятная». Хотя на самом деле это не так.

Мероприятия, которые проводим мы, идут с акцентом на широкую публику. Например, в июне мы организовывали «Большой фортепианный марафон» в формате дня открытых дверей в Белгосфилармонии. Любой желающий мог абсолютно свободно попасть на выступления лучших белорусских пианистов и познакомиться с ними в течение всего дня. Марафон проходил с 10 до 22 часов и закончился потрясающим финалом с исполнением в 16 рук на двух роялях.

А следом за ним мы проводили концерт «Лунный свет» из общепризнанных шедевров музыки. Там была и органная музыка Баха, и Бетховен, и Вивальди. Причем акцент мы старались делать не на музыкантах, а именно на музыке. Концерт проходил в полной темноте, чтобы полностью погрузиться в музыку.

После этих концертов мы получили множество отзывов, в том числе от тех, кто ранее не заглядывал в филармонию, о том, что классическая музыка потрясающе интересная и эмоциональная.


Условно говоря, есть музыка более академическая, а есть популярная. Например, та же «Лунная соната» Бетховена — это общепризнанная классика, но ее можно воспринять даже с нулевым музыкальным опытом.

Мне кажется, предлагать нужно ту музыку, которая соответствует человеку. Каждый может найти в классике что-то, что отзывается именно в нем. Кому-то больше нравится джаз, а кому-то — музыка эпохи барокко или неоклассика.

Тогда и каждый музыкант сможет найти свою аудиторию. Потому что сейчас всем нам не хватает диалога. Профессионалы живут в своем мире, многие другие — в своем. К сожалению, эти миры нечасто соприкасаются. Но если их соединить — примерно так, как это делается в IT для того, чтобы наладить взаимодействие между клиентами и программистами, — тогда будет эффект.

— В целом вы видите, что людям нужна классическая музыка? Или в этом есть потребность лишь у тех немногих, кто закрыл свои экономические потребности и теперь может думать о чем-то более возвышенном?

— Классическая музыка нужна всем, разным людям с разным достатком. Это мое убеждение. Однажды мы выезжали на концерт в психоневрологический диспансер. В тот момент я абсолютно четко осознала, что музыка позволяет расслабиться, почувствовать уверенность.


Раньше практически все дети учились музицированию. Дворянские — так на 100 процентов. Сейчас, к сожалению, это утеряно. Вы, например, знаете, какая тема сейчас обсуждается почти на каждой айтишной конференции? Как развивать в сотрудниках софт-скилы: эмпатию, умение взаимодействовать, чувствовать и слышать другого человека.

По сути, это все то, что лежит в плоскости эмоциональной составляющей. И музыка — один из наиболее простых и доступных способов, как этого достичь.

Начать никогда не поздно. Как минимум слушать, в идеале — пробовать играть. И выделить время на это вполне реально. Например, пожертвовать одной серией сериала или временем, проведенным на YouTube или в соцсетях. И совершенно не нужно опасаться, что момент упущен и уже поздно: как показывает опыт, можно приступить к занятиям абсолютно в любом возрасте.

Вообще, кроме любительского направления, у меня есть большая цель — сделать так, чтобы музыкантам в нашей стране было так же хорошо, как и айтишникам. Если бы они объединились, было бы хорошо и тем, и тем. У нас в принципе высокий интеллектуальный уровень в стране. Просто нужно, чтобы эти миры соприкоснулись.

В «Мире классической музыки» рады всем единомышленникам. Проект зародился совсем недавно, многое еще в планах. Поэтому организаторы будут рады каждому, кто хотел бы присоединиться. Если вы хотите связаться с проектом, можно написать на info@classicalmusic.by или связаться через соцсети, указанные на сайте www.classicalmusic.by.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вместе с единомышленниками Мария Бондаренко создала клуб любителей, которые когда-то ходили в музыкальную школу и хотели бы продолжать играть, но не могут это...
 
Новости дня
Новости культуры
 
Взрывы, танки, почти 4 тысячи «актеров». В Могилеве реконструировали военные годы города
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • босоножки на белой платформе в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика