Совладелец IT-компании: «Хочу, чтобы музыкантам в нашей стране было так же хорошо, как айтишникам»

Источник материала: Tut.by

Сколько белорусов ходило в музыкальную школу? Самое точное, что можем сказать: немало. Гораздо проще предположить, что было после нее. Позаброшенный инструмент, скорее всего, покрылся пылью, а пальцы потеряли ловкость движений по клавишам или струнам.



Мария Бондаренко — соучредитель компании GP Solutions и основательница проекта «Мир классической музыки»

Похожая история случилась и с Марией Бондаренко. Семь лет она усердно занималась на фортепиано. Но школа закончилась, и поводов садиться за инструмент становилось все меньше. Учеба, работа, семья, карьерный рост — на фортепиано Мария играла лишь в те редкие моменты, когда хотела зарядиться бодростью перед рабочим днем.

Сегодня вместе в партнерами она владеет IT-компанией GP Solutions. В жизни наконец обозначилось равновесие, поэтому Мария решила основательно заняться тем, что всегда любила, — музыкой.

Вместе с единомышленниками она создала объединение музыкантов-любителей, которые когда-то учились в музыкальной школе и хотели бы продолжать играть, в том числе тех, кто не мог это делать по самым разным причинам: нет инструментов, нет помещения для занятий, нет поддержки. Сейчас Мария хочет сделать так, чтобы все эти возможности у немалого количества белорусов появились. А глобально — чтобы статус музыкантов в Беларуси вырос. У Марии на этот счет как раз есть пара идей.

«Получается, с музыкой ты завязываешь, если не идешь дальше — в училище и консерваторию»

Увлечение Марии музыкой началось благодаря детской игрушке — маленькому красному роялю. Откуда он появился в доме, она не знает. Хотя в советское время был удивительной редкостью.

В музыкальную школу Мария пошла в шесть лет. Отвести ее туда девочка попросила сама. Усердно занималась, несмотря на то, что в гимназии с гуманитарным уклоном нагрузка была высокой. Но бросать никогда не думала — такой у Марии характер: если за что-то берется, то идет до конца.

— Я не блистала в музыке, играла на среднем уровне. Мне не прочили музыкальную карьеру, я понимала, что учусь исключительно для себя. Поэтому меня не нужно было заставлять, мне это просто нравилось. Да и с таким замечательным педагогом — Людмилой Петровной Ермолаевой, которая по сей день преподает в музыкальной школе № 13, — было сложно прийти к желанию все бросить.





После музыкальной школы, вспоминает Мария, она была на распутье. С одной стороны, нравилась музыка, с другой — успехи в учебе открывали перед ней уйму возможностей.

— Когда пришлось выбирать профессию, я решила идти в сторону математики. Почему? В гимназии, где я училась, был очень высокий уровень языков. Я понимала, что дальше в этой сфере (музыки. — Прим. TUT.BY) продвинусь несильно. Поэтому имело смысл развивать те компетенции, которые будут более востребованы. При этом языки стали сильным бэкграундом.

Университет Мария окончила как математик-программист. После выпуска ушла в IT, но по прямой специальности никогда не работала.

— Я начинала как бизнес-аналитик. Это тот человек, который общается с клиентами, понимает, что им нужно, и передает эти требования программистам. Чтобы их корректно передать, нужно в том числе знать специфику работы программистов. Так я стала мостиком между клиентами и исполнителями.

К слову, этот навык в жизни Марии пригодится еще не раз. В том числе в музыке.





Компания, в которой работает Мария, входит в Парк высоких технологий с 2007 года. Ее клиенты разбросаны по всему миру: Кувейт, Германия, США, Великобритания, ЮАР, Иран, Беларусь.

— Многие IT-компании занимаются аутсорсом — делают то, что «прилетит», то есть им важны технологии. Нам важнее специализация в конкретной области, чтобы помогать клиентам решать их бизнес-задачи. Мы занимаемся разработкой в сфере туризма. Мне удалось активно развить многие проекты. Спустя время поступило предложение войти в топ-менеджмент. Теперь мы вместе — а это четыре человека — управляем компанией и развиваем наши проекты дальше.

Сейчас, говорит Мария, в ее жизни наступил период, когда в работе все стало понятным, ровным и стабильным. Но раньше, рассказывает, приходилось отдавать ей много часов в сутки.

— Был напряженный период, когда приходилось работать по 16−18 часов в день. И тогда музыка сильно помогала. Если сыграть с утра что-то бодрое, я чувствовала разрядку и одновременно заряжалась, даже если очень устала.





Тем не менее на 20 лет в музыке наступило затишье.

— Хорошо помню то разочарование, когда я оканчивала музыкальную школу: «Вот, финал. И что теперь?» Получается, с музыкой ты завязываешь, если не идешь дальше — в музыкальное училище и консерваторию. Фортепиано было позабыто-позаброшено, играла я редко. А с каждым годом — все реже и реже. Я только мечтательно говорила: «Вот бы поиграть на рояле». Но где? Тогда казалось, что негде и что это уже нереально.

«К нам на встречи приходили врачи, инженеры, финансисты»

Два года назад, рассказывает Мария, в ее жизни удивительным образом стали складываться обстоятельства, которые привели ее к созданию проекта « Мир классической музыки ».

Все началось с музыкальной гостиной — скромных семейных встреч у Марии дома.

— Мы собирались узким кругом: две мои сестры, наши родные, дети, мой педагог. Музицировали, придумывали викторины, делали тематические вечера в стиле барокко, классицизма. Начали рассказывать об этом друзьям — в них тоже проснулся интерес. Но дом оказался не резиновым. Так мы поняли, что нужно расширяться, и организовали клуб любителей классической музыки.





Первая «расширенная» встреча состоялась в сентябре 2018-го в минском Доме культуры ветеранов.

— Мы кинули по соцсетям клич, что появилось вот такое любительское движение: «Кто хочет, приходите!» И отклик был. К нам на встречи приходили врачи, инженеры, финансисты. Всем было интересно выйти за пределы своей ракушки, найти единомышленников и поиграть не только для себя, но и для кого-то.

Для понимания: на эти встречи приходили не пианисты-виртуозы, как может показаться по рассказам Марии. Это были обычные люди, которые когда-то ходили в музыкальную школу и, несмотря на то, что выбрали в жизни другую профессию, не потеряли любовь к музыке и стремление играть «хотя бы для себя». Благодаря любительскому движению это стремление разгорелось с новой силой.

— Обычно наши встречи проходят в два этапа. Первый — это концертная часть. На ней выступают любители, которые готовы поиграть перед публикой. Второй — свободное пианино. Каждый и каждая может просто подойти поиграть, если он или она еще стесняется выступать в концертной части. Конечно, страхов, что исполнение будет неидеальным, было много. Но в результате интерес победил их. Понятно, что многие ошибались, но поддержка в зале была неимоверная. Это же здорово — почувствовать, что ты находишься в среде единомышленников.





Начинала Мария одна при поддержке сестер, позже стала формироваться команда — профессионалы и любители музыки из разных сфер: преподаватель, дизайнер, разработчик, психолог. Так любительское движение переросло в нечто большее и стало проектом «Мир классической музыки».

Вместе они работают над разными направлениями и решают разные проблемы.

Музыкантам-любителям негде сыграть перед публикой? Для этого есть концерты с их участием. А иногда к ним присоединяются и профессионалы.

Негде репетировать и брать инструменты напрокат? Проект договаривается с разными учреждениями, чтобы те предоставляли свои помещения для тренировок. То же самое — с арендой. Кстати, репетировать можно уже сейчас — на минской улице Кирилла и Мефодия, 8.

Не знаете, где пересечься и побеседовать с музыкантами-профессионалами? Проект организовывает совместные встречи с ними.

Куда сходить, чтобы послушать классическую музыку, но такую, чтобы она была понятной? Проект работает над тематическим порталом, на котором рассказывает о классике и делает подборки по разным направлениям, чтобы каждый смог найти для себя что-то близкое.





— Этот проект — возможность создать для любителей инфраструктуру. Это и возможность собираться, играть, брать в аренду инструменты, приходить в репетитории. Мы создали специальный портал, где можно найти все обо всем: где взять в аренду инструменты, в каких помещениях можно свободно поиграть, если дома нет пианино. Это и поддержка профессионалов, возможность живого общения с солистами оперного и музыкального театров, Белгосфилармонии и многими другими. С теми, кто кажется далекими звездами. Есть договоренности и с управлением культуры Мингорисполкома. Они поддерживают нашу инициативу, подсказывают, как и что можно сделать. Поскольку этот проект — хобби, то времени на то, чтобы детально разбираться, особо нет. Поэтому помощь от управления очень кстати.

Еще одно направление проекта — любительский оркестр.

— Поскольку, кроме фортепиано, за прошлый год я освоила флейту, стало интересно собрать оркестр. К нам присоединились скрипачка, кларнетистка, виолончелист. Это очень интересный опыт. Со стороны сложно понять, зачем оркестру дирижер. Или как 60 человек на сцене могут играть одновременно. Только окунувшись в эту атмосферу, ты можешь понять, как все устроено. Конечно, пока нас правильнее называть ансамблем, но мы гордо зовем себя мини-оркестром: так больше шансов, что нас станет больше.

Все участники проекта занимаются им как волонтеры в свободное от работы время. Мария — еще и вкладывается в него финансово. Правда, конкретных сумм она не называет.





— На сегодняшний момент я пока единственный спонсор. Может быть, кто-нибудь еще к нам присоединится. Все стоит достаточно дорого: и аренда залов, и организационные моменты. Но благодаря моей работе в IT я могу это себе позволить. Вложения уже немаленькие. Тот же рояль, который я недавно купила и который готова пожертвовать проекту.

— Не красный?

— Нет. Коричневый. Полированный. Чешский. Мы хотим поставить его в общедоступном зале. Я свою мечту исполнила, хочется, чтобы и у других она тоже сбылась. Те, кто еще не знает, что любит классическую музыку, могут пробовать и начинать ходить на концерты. Есть много исследований, которые доказывают, что через классическую музыку развиваются интеллектуальные навыки человека, стабилизируется эмоциональное состояние.

— Не всегда на концерты в филармонии ходит много людей. У вас есть этому объяснение?

— В филармонии часто исполняется академическая музыка. Она шикарная, но до нее нужно дорасти. В итоге получается, что те, кто не дорос, могут прийти на концерт, ничего не понять и подумать, что вся музыка «какая-то непонятная». Хотя на самом деле это не так.

Мероприятия, которые проводим мы, идут с акцентом на широкую публику. Например, в июне мы организовывали «Большой фортепианный марафон» в формате дня открытых дверей в Белгосфилармонии. Любой желающий мог абсолютно свободно попасть на выступления лучших белорусских пианистов и познакомиться с ними в течение всего дня. Марафон проходил с 10 до 22 часов и закончился потрясающим финалом с исполнением в 16 рук на двух роялях.

А следом за ним мы проводили концерт «Лунный свет» из общепризнанных шедевров музыки. Там была и органная музыка Баха, и Бетховен, и Вивальди. Причем акцент мы старались делать не на музыкантах, а именно на музыке. Концерт проходил в полной темноте, чтобы полностью погрузиться в музыку.

После этих концертов мы получили множество отзывов, в том числе от тех, кто ранее не заглядывал в филармонию, о том, что классическая музыка потрясающе интересная и эмоциональная.





Условно говоря, есть музыка более академическая, а есть популярная. Например, та же «Лунная соната» Бетховена — это общепризнанная классика, но ее можно воспринять даже с нулевым музыкальным опытом.

Мне кажется, предлагать нужно ту музыку, которая соответствует человеку. Каждый может найти в классике что-то, что отзывается именно в нем. Кому-то больше нравится джаз, а кому-то — музыка эпохи барокко или неоклассика.

Тогда и каждый музыкант сможет найти свою аудиторию. Потому что сейчас всем нам не хватает диалога. Профессионалы живут в своем мире, многие другие — в своем. К сожалению, эти миры нечасто соприкасаются. Но если их соединить — примерно так, как это делается в IT для того, чтобы наладить взаимодействие между клиентами и программистами, — тогда будет эффект.

— В целом вы видите, что людям нужна классическая музыка? Или в этом есть потребность лишь у тех немногих, кто закрыл свои экономические потребности и теперь может думать о чем-то более возвышенном?

— Классическая музыка нужна всем, разным людям с разным достатком. Это мое убеждение. Однажды мы выезжали на концерт в психоневрологический диспансер. В тот момент я абсолютно четко осознала, что музыка позволяет расслабиться, почувствовать уверенность.





Раньше практически все дети учились музицированию. Дворянские — так на 100 процентов. Сейчас, к сожалению, это утеряно. Вы, например, знаете, какая тема сейчас обсуждается почти на каждой айтишной конференции? Как развивать в сотрудниках софт-скилы: эмпатию, умение взаимодействовать, чувствовать и слышать другого человека.

По сути, это все то, что лежит в плоскости эмоциональной составляющей. И музыка — один из наиболее простых и доступных способов, как этого достичь.

Начать никогда не поздно. Как минимум слушать, в идеале — пробовать играть. И выделить время на это вполне реально. Например, пожертвовать одной серией сериала или временем, проведенным на YouTube или в соцсетях. И совершенно не нужно опасаться, что момент упущен и уже поздно: как показывает опыт, можно приступить к занятиям абсолютно в любом возрасте.

Вообще, кроме любительского направления, у меня есть большая цель — сделать так, чтобы музыкантам в нашей стране было так же хорошо, как и айтишникам. Если бы они объединились, было бы хорошо и тем, и тем. У нас в принципе высокий интеллектуальный уровень в стране. Просто нужно, чтобы эти миры соприкоснулись.

В «Мире классической музыки» рады всем единомышленникам. Проект зародился совсем недавно, многое еще в планах. Поэтому организаторы будут рады каждому, кто хотел бы присоединиться. Если вы хотите связаться с проектом, можно написать на info@classicalmusic.by или связаться через соцсети, указанные на сайте www.classicalmusic.by .