Очередной этап районного молодёжного форума «Молод, здоров, успешен-2019!» состоялся в агрогородке Лопатино

Источник материала: Полесская правда

Зональный этап отборочного тура районного молодежного форума среди работающей молодежи «Молод, здоров, успешен-2019!» состоялся в агрогородке Лопатино. Он собрал пять команд, которые смогли показать свои таланты и проявить лидерские качества.



Так, в форуме участвовали команды «#Ritm and Roll» из Пинковичского сельсовета, «Илья и Компания» из Хойновского сельсовета, «Активисты» из Березовичского сельсовета, «Смайлик» из Ласицкого сельсовета и «Викинги» из Лопатинского сельсовета. Участниками сборных команд стала работающая молодежь ОАО «Ласицк», Жидченской средней школы, Жидченского яслей-сада, пограничного поста «Невель», ПТФ «Надежда», ОАО «Лопатино», Пинковичской ГДШИ, Березовичской средней школы, Березовичской сельской библиотеки, Березовичского ФАПа.

В первом конкурсном задании участники представляли свои команды. Красочные, эмоциональные выступления, без сомнения, получились у всех. Далее капитанов команд ждал конкурс вопросов о родной стране. В конкурсе «Будущее не за горами» команды предлагали инновации, которые, по их мнению, сделают нашу жизнь лучше. В финальном конкурсе участники форума проявили свои творческие способности – танцевали, пели, рассказывали стихи, показывали театрализованные постановки.

Особо хочется отметить команду «Викинги», за которую выступали представители Лопатино – продавец Анна Лосич, бухгалтер Максим Жакун, сварщик Дмитрий Семенчук, слесарь Максим Шамич и водитель Максим Семенчук. Они артистично и уверенно держались на сцене и настолько ярко сыграли юмористические сценки из КВН, что покорили публику и жюри.

Проявила себя и команда из Жидче, безусловным лидером которой был капитан – заместитель начальника по идеологической работе пограничного поста «Невель» Илья Шестак. Илья блистал не только в конкурсе капитанов, где ответил на большинство вопросов, но и в визитке, где читал стихи на белорусском языке. Поддержку своему капитану оказали творческие педагоги и воспитатели Жидченской школы и Жидченского яслей-сада Анастасия Стасевич, Светлана Кондратюк, Надежда Тибец и Елизавета Гетман.

Самой музыкальной предстала на сцене сборная Пинковичей, что неудивительно, ведь в ней собрались молодые работники детской школы искусств – учитель по классу фортепиано Юлия Солтан, учитель по классу баяна Станислав Чириков, учитель по классу сольфеджио Анастасия Шикула, учитель по классу фортепиано Илона Шикула и концертмейстер Мария Филиппова. Команда «Смайлик», в которую вошли работницы ОАО «Ласицк» Екатерина Жлоба, Виктория Игнатович, Валентина Симончик, Оксана Полюхович и Арина Климович, наиболее интересно подошла к конкурсу «БРИЗ» – девушки представили на сцене старинные предметы быта, напомнив об их экологичности. Сборная Березовичей в составе Константина Александрова, Виктории Упировец, Ольги Лознюхи, Владислава Костечко и Александра Совпеля наибольшее количество баллов набрала в визитке, показав свою сплоченность.

Организатор конкурса – отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома – наградил все команды дипломами. Их вручили председатель Лопатинского сельисполкома Александр Мойсеянчик и директор ГУК «Пинская районная централизованная клубная система» Наталья Зновец. Также парни и девушки получили в подарок сертификаты на посещение фитнес-студии «Уникот», которая выступила спонсором форума. Победителями были признаны две команды – представители Пинковичского и Лопатинского сельсоветов, которые набрали наибольшее количество баллов и прошли в финал форума. Поздравляем!

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.