|
Множество концертных и развлекательных программ запланировано в День Независимости в Пинске и районе (программа)
30.06.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По информации
В Пинске вновь пройдет арт-парад «Вышыванка», в котором принять участие могут все желающие. Необходимо быть в одежде или с аксессуарами с белорусским орнаментом. Участники арт-парада соберутся у скульптуры Пинчука, а в 17.15 организованным шествием они пройдут по улицам Ленина и Днепровской флотилии к городскому парку культуры и отдыха, где на главной праздничной сцене состоится дефиле и фотосессия участников.
Праздник продолжится выступлениями концертного оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением М. Агиевича и творческих коллективов города.
Завершит праздничную программу Дня Независимости в Пинске республиканская патриотическая акция «Споем гимн вместе!».
В Пинском районе центром праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, традиционно станет Логишин.
В ПРОГРАММЕ:
ул. Ленина:
Стадион г.п. Логишин:
Молодежный Центр культуры:
НА ПРАЗДНИКЕ ОРГАНИЗОВАНЫ:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)