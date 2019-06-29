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Множество концертных и развлекательных программ запланировано в День Независимости в Пинске и районе (программа)

30.06.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Множество концертных и развлекательных программ запланировано в День Независимости в Пинске и районе (программа)
Пинчане и гости города 3 июля соберутся на митинг с возложением цветов у Братской могилы освободителям Пинска в городском парке культуры и отдыха. Начало в 10.00.

По информации официального сайта Пинского горисполкома, в День Независимости основные праздничные мероприятия состоятся в городском парке. Народный хор ветеранов имени Н. Назарова даст концерт на набережной у бронекатера в 15.30. Затем свои праздничные программы представят народные и детские творческие коллективы.

В Пинске вновь пройдет арт-парад «Вышыванка», в котором принять участие могут все желающие. Необходимо быть в одежде или с аксессуарами с белорусским орнаментом. Участники арт-парада соберутся у скульптуры Пинчука, а в 17.15 организованным шествием они пройдут по улицам Ленина и Днепровской флотилии к городскому парку культуры и отдыха, где на главной праздничной сцене состоится дефиле и фотосессия участников.

Праздник продолжится выступлениями концертного оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением М. Агиевича и творческих коллективов города.

Завершит праздничную программу Дня Независимости в Пинске республиканская патриотическая акция «Споем гимн вместе!».

В Пинском районе центром праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, традиционно станет Логишин.

В ПРОГРАММЕ:

ул. Ленина:

  • 10.00 — Митинг с возложением венков у братской могилы советских воинов и партизан.
  • 10.15 — Праздничное шествие по маршруту: ул. Ленина — стадион ул. Дзержинского.

Стадион г.п. Логишин:

  • 10.30 — Торжественное открытие районного праздника, посвященного Дню Независимости Республики Беларусь. Акция «Споем гимн вместе!».
  • 11.00 — Театрализованный концерт «Славім цябе, Беларусь незалежная!».
  • 12.30 — Концерт народных коллективов Пинского района «Спявай, душа палеская!».

Молодежный Центр культуры:

  • 20.00 — Концерт любительского творчества Логишинского молодежного Центра культуры «Цвети, мой край!».
  • 21.00 — 01.00 — Молодежная дискотека.

НА ПРАЗДНИКЕ ОРГАНИЗОВАНЫ:
работа торговых объектов, тематических фотозон, выставка народных ремесел, мастер-классы по видам декоративно-прикладного искусства, спортивно-игровые и театрализованные игровые программы для детей, библиотека под открытым небом, выставка вооружения и работа электронного тира Пинского пограничного отряда.

 

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