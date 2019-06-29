95 лет назад в Новогрудке начали насыпать уникальный Курган Мицкевича. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

Одной из достопримечательностей Новогрудка, которую обязательно показывают туристам, является Курган Бессмертия Адама Мицкевича. Искусственный холм начали насыпать в 1924 году. Он уникален тем, что в Беларуси до этого не создавали курганы в память об одном конкретном человеке. Сейчас насыпь является объектом историко-культурным наследия международного значения.



Торжественное открытие кургана в 1931 году. Фото: nac.gov.pl

В Национальном цифровом архиве Польши сохранилось несколько фотографий, как проходило строительство кургана. Изображения датированы концом 20-х и началом 30-х годов прошлого века.



Журналисты приехали в Новогрудок. Фото: nac.gov.pl

27 мая 1924 года на месте будущего кургана была закопана капсула с текстом. Тогдашний президент Польши Станислав Войцеховский первым бросил горсть земли на место, где должен был появиться памятник. Кстати, участок для него был куплен за 6 тысяч злотых — деньги собирали местные жители.



Туристы, которые приезжали в Новогрудок, привозили с собой землю для Кургана Бессмертия Мицкевича. Фото: nac.gov.pl

Идея памятника была такова: любой желающий мог привезти землю и оставить ее на холме. Так курган и появился. Люди приезжали в Новогрудок каждый день. А те, кто не мог доехать, даже присылали по почте землю из своих городов.

Несмотря на то, что желающих поучаствовать в строительстве кургана было много, к намеченному сроку не уложились: ранее предполагалось, что рукотворный памятник закончат к ноябрю 1930 года, когда в Новогрудке отмечали 75-летний юбилей Адама Мицкевича.









Закончили работы только летом 1931 года. Июнь того года объявили «Днями Мицкевича». Целый месяц в Новогрудок приезжали туристические группы, которые помимо экскурсий участвовали и в строительстве кургана. За работу они получали значки и записывались в памятную книгу.



Дом Мицкевича в 30-е годы прошлого века. Фото: nac.gov.pl

Кстати, в Новогрудке существует легенда, что душа поэта время от времени возвращается в Новогрудок и бродит около замка, а потом поднимается на курган и смотрит оттуда на город.