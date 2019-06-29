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95 лет назад в Новогрудке начали насыпать уникальный Курган Мицкевича. Смотрите, как это было
30.06.2019 10:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Одной из достопримечательностей Новогрудка, которую обязательно показывают туристам, является Курган Бессмертия Адама Мицкевича. Искусственный холм начали насыпать в 1924 году. Он уникален тем, что в Беларуси до этого не создавали курганы в память об одном конкретном человеке. Сейчас насыпь является объектом историко-культурным наследия международного значения.
В
27 мая 1924 года на месте будущего кургана была закопана капсула с текстом. Тогдашний президент Польши Станислав Войцеховский первым бросил горсть земли на место, где должен был появиться памятник. Кстати, участок для него был куплен за 6 тысяч злотых — деньги собирали местные жители.
Идея памятника была такова: любой желающий мог привезти землю и оставить ее на холме. Так курган и появился. Люди приезжали в Новогрудок каждый день. А те, кто не мог доехать, даже присылали по почте землю из своих городов.
Несмотря на то, что желающих поучаствовать в строительстве кургана было много, к намеченному сроку не уложились: ранее предполагалось, что рукотворный памятник закончат к ноябрю 1930 года, когда в Новогрудке отмечали 75-летний юбилей Адама Мицкевича.
Закончили работы только летом 1931 года. Июнь того года объявили «Днями Мицкевича». Целый месяц в Новогрудок приезжали туристические группы, которые помимо экскурсий участвовали и в строительстве кургана. За работу они получали значки и записывались в памятную книгу.
Кстати, в Новогрудке существует легенда, что душа поэта время от времени возвращается в Новогрудок и бродит около замка, а потом поднимается на курган и смотрит оттуда на город.
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Идея памятника была такова: любой желающий мог привезти землю и оставить ее на холме. Так курган и появился.
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