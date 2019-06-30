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Люди мусорят, а птицы едят. Посмотрите, что в США принесла мама на обед своему птенцу

01.07.2019 08:45 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотограф-натуралист из Флориды Карен Мэйсон отдыхала на Мексиканском заливе и сфотографировала, как птица черный водорез кормила своего птенца. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.


Фото: facebook.com/karen.h.mason

Но пользователи Сети не умилились, а были шокированы. Ведь мама поделилась с птенцом не рыбок, а сигаретным окурком. А тот принял такую «еду».

Как объяснила Карен, эти птицы находят пищу, скользя по воде с открытыми клювами. Когда что-то касается их нижней челюсти, они закрывают клюв и не смотрят, что поймали.


Фото: facebook.com/karen.h.mason

В 2018 году исследователи экологической организации Ocean Conservancy включили окурки в топ-10 предметов, которые сотрудниками компании собрали на пляжах всего мира.

 
 
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Фотограф-натуралист из Флориды Карен Мэйсон отдыхала на Мексиканском заливе и сфотографировала, как птица черный водорез кормила своего птенца.
 
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