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Люди мусорят, а птицы едят. Посмотрите, что в США принесла мама на обед своему птенцу
01.07.2019 08:45 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Фотограф-натуралист из Флориды Карен Мэйсон отдыхала на Мексиканском заливе и сфотографировала, как птица черный водорез кормила своего птенца. Об этом она
Но пользователи Сети не умилились, а были шокированы. Ведь мама поделилась с птенцом не рыбок, а сигаретным окурком. А тот принял такую «еду».
Как объяснила Карен, эти птицы находят пищу, скользя по воде с открытыми клювами. Когда что-то касается их нижней челюсти, они закрывают клюв и не смотрят, что поймали.
В 2018 году исследователи экологической организации Ocean Conservancy
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Фотограф-натуралист из Флориды Карен Мэйсон отдыхала на Мексиканском заливе и сфотографировала, как птица черный водорез кормила своего птенца.
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