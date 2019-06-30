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В США ветеринары попросили сдавать подержанные лифчики. Кому понадобились застежки от них?

01.07.2019 09:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американские ветеринары из штата Северная Каролина попросили пользователей соцсетей сдавать им поношенные лифчики. Они собираются использовать застежки от них для помощи раненым черепахам, пишет CNN.


Фото: Carolina Waterfowl Rescue / Facebook

Застежки используют, чтобы соединить трещины на черепашьих панцирях. Помимо застежек, для этого нужна проволока. Реабилитация занимает от трех недель до двух месяцев. После этого черепах отпускают на волю.

Некоммерческая организация по спасению диких животных Carolina Waterfowl Rescue, которая разместила это обращение на своей странице в фейсбуке, помогает различным диким животным — от свиней до опоссумов.

Но чаще всего к ним попадают черепахи (от 3 до 40 черепах в неделю в зависимости от времени года). Особенно много их становится весной. Тогда черепахи выходят к берегам водоемов, чтобы отложить яйца, и часто становятся жертвами автомобилей.

 
 
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Американские ветеринары из штата Северная Каролина попросили пользователей соцсетей сдавать им поношенные лифчики. Они собираются использовать застежки от них...
 
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