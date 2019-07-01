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В центре Вильнюса закрылась знаменитая тюрьма. В ней сидели многие известные белорусы

02.07.2019 11:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы в Вильнюсе увезли последних осужденных, после чего министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс официально объявил о закрытии тюрьмы, пишет delfi.lt.


Лукишская тюрьма. Фото: wikipedia.org

— Сегодня на Лукишках нет ни одного заключенного. Уже несколько дней как нет. Надо съехать администрации, есть инвестор, которого надо выселить. Здесь останется только охраняемая территория, — заявил министр.

По его словам Янкявичуса, он будет требовать, чтобы территория вокруг тюрьмы стала доступной для всех, чтобы не осталось символа ужаса за колючей проволокой.

Лукишская тюрьма была сооружена в 1901- 1904 годах. Она использовалась как место заключения политических оппонентов власти во время царской России, Польши, СССР и нацистской Германии.

Среди ее заключенных были классики белорусской литературы Максим Горецкий и Максим Танк, ученый Борис Кит, драматург Франтишек Олехнович, дирижер Григорий Ширма.

 
 
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1 июля из Лукишкского СИЗО-тюрьмы в Вильнюсе увезли последних осужденных, после чего министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс официально объявил о закрытии тюрьмы
 
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