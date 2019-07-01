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Ловкий медведь залез на узкие перила дома, пока хозяев не было: забавное видео из США
02.07.2019 13:32 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В американском штате Пенсильвания на видео попал очень ловкий медведь. Он вышел из леса к дому и залез на узкие перила перед входом. Медведя привлекла миска со сладкой водой, которую оставили для колибри. Оказалось, что такое угощение привлекает не только маленьких птичек.
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Медведя сладкая вода, которую оставили для колибри.
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