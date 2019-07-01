Ловкий медведь залез на узкие перила дома, пока хозяев не было: забавное видео из США

Источник материала: Tut.by

В американском штате Пенсильвания на видео попал очень ловкий медведь. Он вышел из леса к дому и залез на узкие перила перед входом. Медведя привлекла миска со сладкой водой, которую оставили для колибри. Оказалось, что такое угощение привлекает не только маленьких птичек.