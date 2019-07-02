Наши пришли! Кто и как освобождал Беларусь 75 лет назад?

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3 июля 1944 года в ходе операции «Багратион» Минск был освобожден от немецких войск. Постарались объяснить вам максимально просто, что происходило на территории Беларуси 75 лет назад.

Как началось освобождение Беларуси?

1943 год в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны ассоциируется с победой на Курской дуге. После нее стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии.

После Курской други Ставка Верховного Главнокомандования (ее возглавлял Иосиф Сталин) поставила перед советскими войсками новые цели: разгромить немецкую группу армии «Центр» одновременными рассекающими ударами по флангам и в центре, освободить Беларусь и выйти к границам Восточной Пруссии и Прибалтики. Уточним, что речь шла о 1943 годе.



Октябрь 1943 г. Форсирование Днепра. Фото: Александр Дитлов

Красная Армия имела преимущество перед вермахтом. Соотношения в людях составляли 1,2:1, в танках 1:1, в пушках и минометах — 3:1, в самолетах — 2:1 в пользу советских войск. Но, как отмечал военный историк Алексей Литвин (в «Гісторыі Беларусі», выпущенной Институтом истории НАН Беларуси), «нельга было не бачыць фізічнай стомленасці войска і тэхнікі за час летніх аперацый. Восеньская распуціца, лясіста-балоцістая мясцовасць, шматлікія водныя перашкоды, моцныя абарончыя збудаванні і жаданне гітлераўцаў стаяць да апошняга — усё гэта з’яўлялася складанымі часткамі знакамітага „усходняга вала“, на які так спадзяваліся гітлераўцы».

«Восточным валом» называлась оборонительная линия, частично возведенная вермахтом осенью 1943 года на Восточном фронте. Как писал российский журналист Виктор Тимофеев, «восточный вал» был построен основательно.

«Вдоль дорог, рек, вокруг городов и деревень — боевые опорные пункты. Стратегическая позиция состояла не только из привычных траншей, но и из блиндажей, дотов, многорядных минных заграждений, зарытых в землю танков и пушек, готовых действовать по прямой наводке. На всем протяжении проволочные препятствия, на отдельных участках спирали Бруно, и плюс к тому противотанковые рвы шириной четыре метра и глубиной до трех. Кроме минных полей еще и надолбы на подступах. В заболоченных местах некие заборы с выдвижными площадками для пулеметов, в древесно-земляных заграждениях — амбразуры».

Попытки прорвать «восточный вал» происходили с переменным успехом. Это удалось на юге Беларуси, где Красная Армия форсировала Днепр.

— Ночью мы двинулись к Днепру, плоты несли на себе, — вспоминал ветеран Владимир Клыго. — Место для погрузки каждого подразделения было отмечено колышками. Над Днепром стоял туман, и это позволило первым группам достичь середины реки незамеченными (ширина Днепра у Лоева составляет около 400 метров. — TUT.BY). Но вот туман стал рассеиваться, и немецкие осветительные ракеты, которые они все время бросали, осветили нашу переправу. Немцы открыли огонь, в ответ заработала наша артиллерия. Надо сказать, что противник был ошарашен этим дерзкими и неожиданным для него форсированием. Наша дивизия форсировала Днепр несколько ниже Лоева и, к счастью, под артиллерийский обстрел не попала.

В сентябре 1943 года был освобожден Комарин — первый районный центр Беларуси (теперь городской поселок в Брагинском районе), затем Хотимск, Климовичи, Костюковичи. В ноябре советским вновь стал областной центр Гомель, в январе 1944-го — Мозырь. Но наступление на севере Беларуси было неудачным.

К февралю 1944 года советско-германский фронт остановился на рубеже Витебск — Орша — Могилев — Жлобин. На юге линия фронта уходила резко на запад, образуя так называемый Белорусский балкон.

Кто к 1944 году контролировал территорию Беларуси?



Беларусь под немецкой оккупацией. Изображение: hist-geo.net

На оккупированных европейских территориях немцы создали пять рейхскомиссариатов: «Нидерланды», «Норвегия», «Бельгия — Северная Франция», «Украина» и «Остланд».

В состав рейхскомиссариата «Украина» (со столицей в Ровно) вошли южные районы Брестской, Гомельской, Полесской и Пинской областей с городами Брест, Пинск и Мозырь. Рейхскомиссариат «Остланд» (со столицей в Риге) включал в себя четыре генеральные округи: «Литва», «Латвия», «Эстония» и «Беларусь» (со столицей в Минске).

Но в состав последней была включена далеко не вся территория Беларуси. Белостокская область (была создана в 1939-м после присоединения к СССР Западной Беларуси) была включена в состав Третьего рейха, там действовали нормы немецкого права (в Третий рейх был включен и Гродно).

Восток Беларуси (территория Витебской, Могилевской, Гомельской областей, а также части районов Минской) стал областью армейского тыла группы армий «Центр», там действовала немецкая военная администрация.

На территории Беларуси находилась достаточно мощная немецкая группировка. В разных источниках называются разные цифры ее численности. Чтобы избежать обвинений в необъективности, сошлемся на академическую «Гісторыю Беларусі». Согласно этому изданию, к моменту начала операции численность немецких войск составляла 1,2 млн человек.

Им противостояли войска четырех советских фронтов, которые находились на востоке и юге республики. Их численность составляла 2,4 млн человек.

Преимущество Красной Армии в технике также было подавляющим: 5,2 тысячи танков, 5,3 тысячи самолетов, 32 тысячи орудий и минометов — против 900 танков, 1,3 тысячи самолетов и 9,5 тысячи орудий и минометов немцев. Причем большая часть авиации появилась в зоне боевых действий уже после начала советского наступления. Поэтому до этого времени возможности немцев для проведения разведки были минимальны.

Кто выступал в качестве вспомогательной силы для советской и немецкой армий?



Белорусские партизаны. Фото: wikipedia.org

Основной вспомогательной силой, которая повлияла на ход операции «Багратион», стали партизаны.

В разных источниках их численность серьезно отличается. Так, в монографии «Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)», выпущенной белорусскими историками в 2004 году, отмечалось, что общее число партизан к концу войны превышало 374 тысячи. Западные историки называют более скромные цифры.

В этом контексте важное другое — влияние партизан на ход боевых действий. Прежде всего их операции оттягивали серьезные силы. В июне 1944 года в них участвовали до 60 тысяч солдат и офицеров вермахта.

Не менее важным было участие в «рельсовой войне». 20 июня, за несколько дней до начала операции «Багратион», партизаны начали третий ее этап. По данным академической «Гісторыі Беларусі», в ту ночь было взорвано более 40 тысяч рельсов. Полностью остановилось движение на линиях Орша — Борисов, Орша — Могилев, Молодечно — Полоцк, Лида — Молодечно, Брест — Барановичи — Минск — Барановичи — Лунинец и других. В результате многие железнодорожные магистрали не были восстановлены до завершения операции «Багратион».

Одновременно во время войны от 80 до 100 тысяч белорусов пошли на сотрудничество с немецким режимом. Главной целью коллаборации было создание «независимой Беларуси». Но реальность разбила эти иллюзорные представления, что видно на примере нескольких организаций. Так, в 1941 году была создана Белорусская народная самопомощь. Пока она занималась социальными вопросами, то устраивала немцев. В 1943-м руководители БНС разработали меморандум, в котором требовали автономии Беларуси, создания белорусского правительства и армии. Реакция была незамедлительной: распоряжением властей деятельность БНС была ограничена сферой здравоохранения и материальной помощью населению.

Летом 1942 года по инициативе Вильгельма Кубе, генерального комиссара округи «Беларусь», был создан Белорусский корпус самоохраны. Но созданные 20 батальонов не были вооружены должным образом и легко разгонялись партизанами. Весной 1943-го отряды БКС были расформированы.

Только в феврале 1944 года, когда освобождение было уже близко, были сделаны попытки создать Белорусскую крайовую оборону. К концу марта в нее смогли принудительно мобилизовать около 24−25 тысяч человек. Но большинство из них не желало воевать, использовались в хозяйственных работах и охране объектов, а солдаты массово дезертировали. Лишь некоторое отряды активно боролись против партизан.

В целом коллаборанты не сыграли никакой военной роли и стали пешками в чужой политической игре.

Как планировалась операция «Багратион»?



Бои на минском направлении. Фото: Александр Дитлов

До лета 1944 года линия советско-германского фронта почти не изменилась. Для противоборствующих сторон главным оставался следующий вопрос: где Красная Армия продолжит наступление?

Гитлер предполагал, что удар будет нанесен в Украине, чтобы отрезать группы армий «Центр» и «Север» от Германии. В южном направлении удара немцев активно убеждали советские спецслужбы, которые проводили дезинформации и демонстрировали «активность» в этом регионе. В результате группировка немцев в Молдове, Румынии и Украине была усилена, группа армий «Центр», наоборот, ослаблена.

В апреле 1944 года командование группы армий «Центр» предложило отвести войска за Березину, но Гитлер приказал оставаться на прежних позициях и бороться до последнего.

Возможно, фюрер понимал, что отход вермахта вывел бы Красную Армию к Висле на два-три месяца раньше. В сложившейся ситуации Германия была обречена. Единственным шансом на спасение были разногласия союзников и разработка баллистических ракет, которая шла полным ходом. Гитлер пытался сэкономить время и вполне «пожертвовать» группой армий «Центр». Впрочем, это лишь предположение.



Положение сторон в Белоруссии к 1 июня 1944 года (фрагмент оригинальной схемы). Источник: Управление по использованию опыта войны Генерального штаба Красной Армии. Секретно. Сборник материалов по изучению опыта войны № 18. Военное издательство народного комиссариата обороны. Москва — 1945. На этой схеме в экземпляре сборника № 1640, который хранится в фондах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны, имеется рукописная пометка: «6 гв. А и 4 Уд. А поменять местами»

Планирование операции «Багратион» началось весной 1944 года. Общая идея заключалась в следующем: сокрушить фланги группы немецких армий «Центр» и окружить ее основные силы восточнее Минска. А в результате — полностью освободить территорию Беларуси.

Как проходила операция «Багратион»?

С советской стороны в операции участвовали четыре фронта. Перед 1-м Белорусским фронтом, которым командовал один из лучших советских полководцев Константин Рокоссовский, была поставлена задача разгромить бобруйскую группировку, а затем развивать наступление на Слуцк и Барановичи, охватить с юга и юго-запада минскую группу немцев. Рокоссовский придумал нестандартное решение: по его плану 28-я и 65-я армия перешли в наступления через Припятские болота. Там немцы не ожидали удара и практически не готовились к обороне.

Причем генерал предложил наступать двумя направлениями: от Рогачева на Осиповичи и от Озаричей на Слуцк. Рокоссовский убедил Ставку, что при выборе одного направления возникнет многокилометровый затор.

Как писал военный обозреватель РИА «Новости» Илья Крамник, решение Рокоссовского «позволило превратить фронтальный удар „на рассечение“ в классический „двойной охват“, позволивший окружить крупные силы немцев сначала в районе Бобруйска, а затем под Минском».



Картина Валентина Волкова «Освобождение Минска»

Севернее действовали три других фронта. 1-й Прибалтийский и 3-й Белорусский фронты (командующие генералы Иван Баграмян и Иван Черняховский) должны были разгромить витебскую группировку, охватить борисовско-минскую группу немцев со своего фланга и продолжить наступление на Вильнюс. 2-й Белорусский фронт во главе с генералом Георгием Захаровым наступал на Минск.

Как отмечает Крамник, на этих трех фронтах «успех определило превосходство советских войск в огневой мощи».

«Для сокрушения немецкой обороны задействовалось огромное количество тяжелой артиллерии, включая сверхтяжелые гаубицы калибром 305 мм, и детальная разведка подготовленных противником позиций, что позволило вести огонь точно по расположению немецких войск, затрудняя им маневрирование. Сочетание численности с огневой мощью определило успех наступления (…). При таком подавляющем превосходстве упорство, которое проявили в обороне отдельные части противника, уже ничего не решало: те дивизии, которые не были разгромлены в первые часы наступления, попали в окружение».

Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года. Уже 27 июня замкнулось кольцо окружения вокруг Бобруйска, 29 июня — вокруг Могилева, были окружены и части вокруг Минска. Это был впечатляющий реванш за события 1941 года.

«Витебск уже горел, когда немецкие войска LIII корпуса отходили в тщетной попытке прорвать кольцо окружения и соединиться с Третьей танковой армией. Пылали склады и бензохранилища, извергая в небо клубы густого черного дыма. Немецкие войска потеряли почти 30 тыс. человек убитыми и пленными. Это катастрофическое поражение подорвало у многих веру в фюрера и в победный исход войны. «Сегодня утром прорвались иваны, — писал домой унтер-офицер 206-й пехотной дивизии. — Короткая пауза позволяет мне написать письмо. У нас приказ оторваться от врага. Мои дорогие, положение отчаянное. Я уже никому не верю, если везде так же, как здесь», — писал в своей книге «Вторая мировая война» британский историк Энтони Бивор.

Попавшие в окружение немцы не получили должной поддержки. В историю вошла радиограмма, отправленная из 49-й армии в собственный тыл: «Сбросьте с самолета хотя бы карты местности, или вы уже списали нас?» Ответа не последовало, и вскоре немцы сдались.

В итоге уже 28 июля Красная Армия заняла Брест и завершила освобождение Беларуси.

Каковы были итоги операции?

У здания Дома Красной армии. 1944 г. Фото: Александр Дитлов

Общие потери немцев (убитые и взятые в плен), по данным Совинформбюро, составили 539 тысяч (из них 381 тысяча убитыми). Красная Армия потеряла 765 тысяч (из них 178 тысяч убитыми).

После освобождения Беларуси операция «Багратион» продолжилась и завершилась 29 августа уже на территории Польши. Красная Армия освободила территории Беларуси, часть Литвы, Латвии и Польши и вплотную подошла к Восточной Пруссии.

Операция «Багратион» началась немного позже, чем союзники высадились в Нормандии и открыли Второй фронт (операция «Оверлорд» началась 6 июня). Можно сказать, что обе операции взаимно повлияли друг на друга, растянули силы гитлеровцев и внесли вклад в общую победу над нацизмом.

Как теперешние немецкие историки оценивают эту операцию? По словам Йенса Венера, сотрудника Военно-исторического музея бундесвера в Дрездене, «успех был феноменальный: всего за несколько недель удалось уничтожить три из четырех армий, формировавших эту группу [армий «Центр"]. Многие историки утверждают, что это было самое масштабное поражение Германии всех времен. Поразительно, насколько мощным оказался удар, который нанесла Красная Армия. На мой взгляд, если проводить какие-либо параллели, то операция «Багратион» была самым стремительным, самым решительным, самым мощным сражением Второй мировой войны в целом.