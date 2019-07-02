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Стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь стал ученик Оснежицкой ДШИ Владимир Вакулич
03.07.2019 — Новости Культуры | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В очередной раз ученик Оснежицкой детской школы искусств по классу баяна Владимир Вакулич получил материальную помощь из фонда Президента Беларуси по социальной поддержке талантливой молодежи.
В этом году такая же помощь впервые оказана и ученику Логишинской ДШИ цимбалисту
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