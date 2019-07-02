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Стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь стал ученик Оснежицкой ДШИ Владимир Вакулич

03.07.2019 — Новости Культуры | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В очередной раз ученик Оснежицкой детской школы искусств по классу баяна Владимир Вакулич получил материальную помощь из фонда Президента Беларуси по социальной поддержке талантливой молодежи.

Стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь стал ученик Оснежицкой ДШИ Владимир Вакулич
С талантливым баянистом занимается педагог А.Г. Жилевич. Напомним, что Владимир Вакулич является победителем и лауреатом многочисленных творческих конкурсов, в том числе международных. Свою дальнейшую жизнь он собирается связать с музыкой, и очередную ступень обучения планирует пройти в Пинском колледже искусств.

В этом году такая же помощь впервые оказана и ученику Логишинской ДШИ цимбалисту Роману Стасюкевичу. С талантливыми ребятами занимаются педагоги А.Г. Жилевич и И.Г. Коптюх.

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