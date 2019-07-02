Стипендиатом специального фонда Президента Республики Беларусь стал ученик Оснежицкой ДШИ Владимир Вакулич

Источник материала: Полесская правда

В очередной раз ученик Оснежицкой детской школы искусств по классу баяна Владимир Вакулич получил материальную помощь из фонда Президента Беларуси по социальной поддержке талантливой молодежи.



С талантливым баянистом занимается педагог А.Г. Жилевич. Напомним, что Владимир Вакулич является победителем и лауреатом многочисленных творческих конкурсов, в том числе международных. Свою дальнейшую жизнь он собирается связать с музыкой, и очередную ступень обучения планирует пройти в Пинском колледже искусств.