Пресс-тур с представителями российских и союзных
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Фоторепортаж: Пресс-тур с представителями российских и союзных СМИ прошёл в Докшицком районе
03.07.2019 — Новости Культуры | Новости Докшицы
Источник материала: Новости Докшицы
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Пресс-тур с представителями российских и союзных СМИ, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашисцких захватчиков в преддверии Дня...
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