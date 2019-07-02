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Фоторепортаж: Пресс-тур с представителями российских и союзных СМИ прошёл в Докшицком районе

03.07.2019 — Новости Культуры | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Фоторепортаж: Пресс-тур с представителями российских и союзных СМИ прошёл в Докшицком районе
Пресс-тур с представителями российских и союзных СМИ, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашисцких захватчиков в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь прошёл в Докшицком районе. Коллеги посетили Бегомльский музей Народной Славы и мемориальный комплекс «Проклятие фашизму» в Шуневке. С Автопробегом Новополоцк — Ушачи (мемориальный комплекс «Прорыв») — деревня Шуневка (мемориальный комплекс «Проклятие фашизму») — Бегомль — микрорайон Боровуха — Новополоцк к мероприятию присоединилась  молодёжь  Новополоцка.

 
 
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Пресс-тур с представителями российских и союзных СМИ, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашисцких захватчиков в преддверии Дня...
 
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