Монумент Победы. Как строился памятник, без которого теперь сложно представить Минск

Источник материала: Tut.by

Без обелиска Победы в центре сложно представить себе современный Минск. Построили этот памятник только в 1954 году, а теперь ему исполняется 65. TUT.BY предлагает посмотреть, как возводили 38-метровый монумент.



Подготовка Круглой площади к строительству монумента Победы. ЦГАНТД РБ, фото предоставлено БГАКФФД

Памятник, посвященный победе, построили на площади, которая тогда называлась Круглой. На первом фото видно, как здесь расчищают место под стройплощадку. За дорожным кольцом стоит узнаваемый дом-музей РСДРП, его еще не перенесли к реке. Пока не построен новый мост через Свислочь. По улице едет один из редких автобусов послевоенного Минска.

А вот как выглядела Круглая площадь (в 1958-м станет площадью Победы), когда еще не была разрыта.



Из книги «Минск. История послевоенного восстановления. 1944−1952» Виталия Кириченко

До обелиска на площади стоял памятный камень. Сохранился его снимок, сделанный в 1949 году.



1949 год. Фото: из книги «Архитектура во имя жизни» Шостака

После 1950 года стройплощадка стала оформляться.



Фото: из архива коллекционера И. Берлина, предоставлено БГАКФФД

Сохранились снимки обелиска, окруженного строительными лесами, за 1953 год. Одно из них снято со стороны улицы Захарова, другое — со стороны Киселева.



2 сентября 1953 года. Фото: из книги Виталия Кириченко «Минск. Исторический портрет города. 1953−1959»



Фото: из книги Виталия Кириченко «Минск. Исторический портрет города. 1953−1959»

Есть фото, где видно, как монтируют один из горельефов. Всего их на памятнике будет четыре. Вот названия работ с именами авторов: «9 мая 1945 года» (Андрей Бембель), «Слава погибшим героям» (Заир Азгур), «Советская армия» (Сергей Селиханов), «Партизаны Белоруссии» (Алексей Глебов).



1952 год. Фото предоставлено БГАКФФД

А это — монтаж ордена Победы в 1953 году.



1953 год. Фото предоставлено БГАКФФД

Вокруг обелиска есть четыре бронзовых венка — один из них виден на следующем снимке. Венки символизируют четыре фронта, бойцы которых участвовали в освобождении Беларуси.



Снимок из архива коллекционера И. Берлина. Фото предоставлено БГАКФФД

На некоторых фото можно хорошо рассмотреть полосы в виде белорусского национального орнамента.



1954 год, Снимок управления комитета по делам архитектуры при СМ БССР. Фото предоставлено БГАКФФД

Вот как выглядела вблизи знакомая современным минчанам площадь, когда обелиск еще окружали строительные леса.



6 мая 1954 года, фотохроника БелТА. Фото предоставлено БГАКФФД

А вот — уже с орденом Победы на верхушке памятника.



Фото: из книги «Архитектура во имя жизни», Шостак

Памятник Победы открыли 4 июля 1954 года. В начале торжества горельефы были затянуты светлой тканью.



4 июля 1954 года, снимок из архива коллекционера И. Соловейчика. Фото предоставлено: БГАКФФД

Момент, когда скульптуры открыли, тоже попал в объектив.



4 июля 1954 года. Фото предоставлено БГАКФФД

В наши дни к обелиску на площади Победы периодически возлагают цветы белорусы и зарубежные гости. А вот как несли сюда венки в день открытия.

Кадры кинохроники. Были использованы в фильме «Андрей Бембель: Смерть, Победа, Слава».

Подземный мемориальный зал у основания памятника появился только в 1984-м, когда ввели в строй минское метро.