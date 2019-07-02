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Монумент Победы. Как строился памятник, без которого теперь сложно представить Минск
03.07.2019 10:30 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Без обелиска Победы в центре сложно представить себе современный Минск. Построили этот памятник только в 1954 году, а теперь ему исполняется 65. TUT.BY предлагает посмотреть, как возводили 38-метровый монумент.
Памятник, посвященный победе, построили на площади, которая тогда называлась Круглой. На первом фото видно, как здесь расчищают место под стройплощадку. За дорожным кольцом стоит узнаваемый дом-музей РСДРП, его еще не перенесли к реке. Пока не построен новый мост через Свислочь. По улице едет
А вот как выглядела Круглая площадь (в 1958-м станет площадью Победы), когда еще не была разрыта.
До обелиска на площади стоял памятный камень. Сохранился его снимок, сделанный в 1949 году.
После 1950 года стройплощадка стала оформляться.
Сохранились снимки обелиска, окруженного строительными лесами, за 1953 год. Одно из них снято со стороны улицы Захарова, другое — со стороны Киселева.
Есть фото, где видно, как монтируют один из горельефов. Всего их на памятнике будет четыре. Вот названия работ с именами авторов: «9 мая 1945 года» (Андрей Бембель), «Слава погибшим героям» (Заир Азгур), «Советская армия» (Сергей Селиханов), «Партизаны Белоруссии» (Алексей Глебов).
А это — монтаж ордена Победы в 1953 году.
Вокруг обелиска есть четыре бронзовых венка — один из них виден на следующем снимке. Венки символизируют четыре фронта, бойцы которых участвовали в освобождении Беларуси.
На некоторых фото можно хорошо рассмотреть полосы в виде белорусского национального орнамента.
Вот как выглядела вблизи знакомая современным минчанам площадь, когда обелиск еще окружали строительные леса.
А вот — уже с орденом Победы на верхушке памятника.
Памятник Победы открыли 4 июля 1954 года. В начале торжества горельефы были затянуты светлой тканью.
Момент, когда скульптуры открыли, тоже попал в объектив.
В наши дни к обелиску на площади Победы периодически возлагают цветы белорусы и зарубежные гости. А вот как несли сюда венки в день открытия.
Подземный мемориальный зал у основания памятника появился только в 1984-м, когда ввели в строй минское метро.
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Памятнику на площади Победы завтра исполнится 65 лет. TUT.BY предлагает посмотреть, как строился 38-метровый монумент
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