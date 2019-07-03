|
Названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл
04.07.2019 02:23 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Букингемском дворце рассказали о крещении сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл — Арчи, сообщает
Как отмечается, церемония запланирована на 6 июля. Она пройдет в часовне Виндзорского замка.
«Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор (полное имя ребенка) будет крещен во время немноголюдной частной церемонии в часовне», — добавили во дворце.
Обряд крещения проведет епископ Кентерберийский (Джастин Уэлби).
Во дворце подчеркнули, что имена крестных не будут раскрыты.
Первенец принца Гарри и Меган родился 6 мая. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во дворце подчеркнули, что имена крестных не будут раскрыты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)