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Названы дата и место крещения сына принца Гарри и Меган Маркл

04.07.2019 02:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Букингемском дворце рассказали о крещении сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл — Арчи, сообщает РИА «Новости».


Фото: Reuters

Как отмечается, церемония запланирована на 6 июля. Она пройдет в часовне Виндзорского замка.

«Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор (полное имя ребенка) будет крещен во время немноголюдной частной церемонии в часовне», — добавили во дворце.

Обряд крещения проведет епископ Кентерберийский (Джастин Уэлби).

Во дворце подчеркнули, что имена крестных не будут раскрыты.

Первенец принца Гарри и Меган родился 6 мая. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

 
 
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Во дворце подчеркнули, что имена крестных не будут раскрыты.
 
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