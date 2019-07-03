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«Дети военных - особая каста». Очередные истории конкурса «Сто друзей»

04.07.2019 09:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что лучше: сто рублей или сто друзей? Мы считаем, что оба варианта хороши, но лучше всего их объединить. Специально ко Дню друзей, который отмечали 9 июня, мы запустили конкурс, предложив читателям прислать истории о своей дружбе. В этом материале публикуем очередные три заявки. Тот участник, чей рассказ наберет больше всего голосов, выиграет 100 рублей.

«Вместе с лучшим другом можно обмениваться гигабайтами фотографий»

Участника Ольга поделилась историей о дружбе, которая началась еще в школьные годы:

— Моя лучшая подруга Вероника живет в Киеве. Она мать двоих детей, врач, отменный кулинар. Мы познакомились, будучи совсем юными, но с тех пор ничего не изменилось: такими же юными в душе мы и остались. Более 40 лет дружбы — это огромный срок!


Ольга (слева) и ее подруга Вероника

Дети военных — особая каста (уж, простите, ребята). На мой взгляд, именно у родителей мы учились всему. И дружбе тоже.

Нас возили за собой по гарнизонам, мы мигрировали, с завидной периодичностью перемещались в пространстве и времени: новые страны, города, квартиры, школы — движение, можно сказать, броуновское. Побочный положительный эффект — масса новых впечатлений, знакомств, приятелей, одноклассников.

Мы познакомились в 1978 году, в польском городе Легница. И понеслось…

С лучшим другом можно всё:

  • прилежно учиться и «раздолбайничать» в школе;
  • вступать в пионеры и комсомол;
  • прыгать с высоченного шкафа на кровать с панцирной сеткой (то еще веселье);
  • кататься на роликах;
  • лить слезы по первой любви;
  • перепрыгивать через речку-«вонючку», крепко держась за руки, и упасть в нее (после бани);
  • ходить на дискотеки;
  • лазить «шухерить» в панский сад;
  • объедаться пироженками, запивая их оранжадом;
  • вмиг повзрослеть, побывав на экскурсии в Освенциме;
  • рыдать, прощаясь, когда родителей переводят на новое место службы;
  • писать друг другу бумажные письма;
  • рыдать от счастья, встретившись после долгой разлуки;
  • жить в разных странах и ездить друг к другу в гости;
  • открывать зубами (!) бутылку шампанского;
  • разговаривать ночи напролет;
  • «замачивать» дипломы и значки-ромбики;
  • отдавать друг друга замуж;
  • крестить детей;
  • переживать аварии и смертельные потери;
  • обмениваться гигабайтами фотографий;
  • ездить на отдых;
  • гордиться детьми;
  • хоронить безвременно ушедших родителей;
  • готовить вкусняшки;
  • офигенно отмечать юбилеи и праздники, неожиданно приехав в гости;
  • понимать друг друга без слов;
  • плакать и смеяться;
  • жить и любить всё и всех вокруг.

Да, мы дружим тысячу лет. И дружба наша проверена временем, потрепана трагедиями и отгравирована счастьем.

«Скорость ограничивали стада коз и овец»

Читательница Галина рассказала о приключениях, которые они вместе с подругой пережили за границей:

— Нашей дружбе 38 лет, а нам уже за полтинник каждой. Мы сошлись на первом курсе института и дружим, невзирая на годы, государственные границы и расстояния.

Когда я, выпускница белорусской сельской школы, решила поступать во львовский институт, только ленивый не запугивал меня «бандеровцами», которые непременно что-то со мной сделают. Но я была заочно влюблена в этот прекрасный город, и поехала за мечтой с уверенностью, что во Львове живут обычные хорошие люди. Так и получилось: я провела там прекрасные годы студенчества, обрела друзей.

Галя и теперь живет во Львове, а я вернулась в Беларусь. Мы каждые пять лет встречаемся в стенах института с другими выпускниками, а еще ездим в гости друг к другу, вместе путешествуем.

Год назад мы вместе с еще одной подругой Ольгой и ее дочерью Ульяной поехали в отпуск: встретились в Будапеште, затем полетели в Тирану (столица Албании. — Прим. TUT.BY), переехали в албанскую деревеньку Дерми, где и провели бархатный сезон на берегу Ионического моря.


Галина (справа) вместе со своей подругой-тезкой в деревне Дерми

«Ляжу на пляжу» — это мучительно и скучно. Интереснее совмещать такой отдых с осмотром окрестностей, знакомством с традициями и местным колоритом.


Утром второго дня мы поехали в город Влеру — областной центр, находящийся в 42 километрах от Дерми. У местных жителей с трудом (английским владеют немногие) узнали, что рано утром туда едет маршрутка. Город Влера нас не особо впечатлил: погуляли там часа четыре и уже были готовы к возвращению, но…


Как оказалось, понятия «автобусная остановка» с опознавательными знаками здесь нет, как и расписания движения автобусов. Мы расположились в летнем кафе у дороги в ожидании транспорта. Спустя час кое-как узнали, что до вечера ни автобусов, ни маршруток в сторону Дерми не будет. Рискнем автостопом? Написали на картонке «DERMI» и принялись голосовать.

Долго ждать не пришлось: нас вызвался подвезти молодой человек, отменно разговаривавший на английском языке. Едем, веселые, в хорошем авто с кондиционером, щебечем, но минут через двадцать по изменившейся интонации голоса и ошарашенному лицу Ульяны мы поняли: что-то пошло не так.

Оказалось, что мы ехали не в Дерми-деревню, а на местный пляж с таким же названием. И значительно отклонились от нужного маршрута.

Водитель попытался хоть как-то исправить ошибку, довез нас до нужной дороги и высадил на перекрестке с кучей извинений за случившееся недоразумение.


Мы еле успели соорудить из клочка картона новую табличку «DERMI», как выскочивший из-за поворота автомобиль резко затормозил. Из него вышел загорелый немолодой мужчина, который молча с улыбкой загрузил наши вещи в багажник и жестом пригласил в машину.

Он представился Робертом и надавил на газ — машина стрелой понеслась по идеально ровной дороге. Мы вжались в сиденья и с ужасом думали о предстоящем горном серпантине, о том, куда же нас завезет этот странный молчаливый дядя. В зеркало я видела глаза водителя и успокаивала себя мыслью, что они хоть и уставшие, но добрые. Скорость движения то и дело ограничивали стада овец или коз. В такие моменты мы облегченно вздыхали.


Роберт почувствовал наше напряжение, позвонил кому-то по телефону, немного поговорил по-албански, а потом включил громкую связь. «Hello!», — услышали мы приятный женский голос. Он принадлежал дочери Роберта, которая заверила нас, что ее отец хорошо водит машину и что он довезет нас до деревни Дерми в целости и сохранности.

На радостях мы заговорили по-русски и по-украински. Тут Роберт улыбнулся во весь рот и произнес: «Солдаты и матросы!».

Он знает русский язык! Завязался «разговор», но не на русском (так как словарный запас Роберта иссяк), а на языке жестов, догадок и междометий. Мы узнали, что нашему водителю уже перевалило за 80, а в молодости он служил на подводной лодке радистом. Общаясь, мы и не заметили, что уже петляем по горному серпантину, — настолько плавно и аккуратно он вел машину.


Добравшись до перевала, Роберт остановился у кафе и произнес: «Кофа».

«Он хочет выпить кофе», — догадались мы и обрадовались, что сможем угостить нашего спасителя. Но оказалось, что все наоборот. К нам подошла официантка, подала меню и сказала, что Роберт хочет угостить нас. По реакции присутствующих мы догадались, что его здесь знают и любят. Мужчина вернулся к автомобилю, достал оттуда виноград, груши, мед — все из собственного сада и пасеки.

После этого мы благополучно доехали до точки назначения, сфотографировались на память. Долгих лет тебе, Роберт, и спасибо!


Слева направо: участница Галина, Роберт, подруги героини Галина и Ольга

«В 1992 году я впервые узнал, что такое электронная очередь»

Участник Александр рассказал о дружбе с немцем Гансом, которая началась еще в 90-х:

— В те годы я руководил одним из подразделений системы МВД в Гомеле. Из Германии к нам приехала группа немецких специалистов, которые изучали последствия Чернобыльской аварии.

В один из дней водитель нашего подразделения сказал мне: «Немецкий гражданин по имени Ганс просит помочь приобрести ему мотоцикл „Урал“ с ведущей коляской, чтобы ездить на охоту». Я согласился помочь иностранному гостю.

Через несколько дней купил в Чечерске мотоцикл и сообщил об этом немцам. Назавтра они приехали, посмотрели покупку и расплатились за нее. С двумя ящичками ключей немцы в течение десяти минут разобрали мотоцикл, положили его в микроавтобус и уехали. Сказав, что через год Ганс подарит мне свой автомобиль, так как я просил его подобрать мне в Германии недорогую подержанную машину. Я конечно, не мог поверить в то, что немец сделает такой подарок малознакомому человеку. Но для них это было выгоднее, чем сдать авто на металлолом.

Спустя четыре месяца в почтовом ящике я обнаружил письмо от Ганса. В благодарность за покупку мотоцикла он подыскал мне подержанный автомобиль. В конверте были три фотографии машины.

Вид и марка автомобиля — Ваз-21011 — нас с супругой устроили, но цена была высокой, и в ответном письме мы попросили поискать что-то подешевле. Спустя месяц Ганс написал, что если автомобиль понравился, то можно приезжать и забирать его, обсудив стоимость на месте.

Мы с женой поговорили, одолжили у знакомых около тысячи долларов, получили визы и уехали в Западную Германию, в город Эшвайлер. Несмотря на то, что в Гомеле мы общались вживую только 15 минут, Ганс встретил нас, привез к себе домой, познакомил с семьей, угостил ужином и поселил в одной из комнат.

Виза была открыта только на три дня, поэтому на следующий день мы поехали продлевать ее, причем сделали это за 15 минут. Именно там в 1992 году я впервые узнал, что такое электронная очередь. В этот же день одна из дочерей Ганса повезла нас с женой по магазинам. Конечно, разница поразила: у них можно было купить всё, что душе угодно, а у нас в то время были пустые полки. Однако мы ничего не купили, так как не знали, сколько нужно заплатить за автомобиль.

Дома после ужина Ганс спросил, сколько у меня денег. Я отдал все, что было, а он отсчитал определенную сумму и вернул остальное, сказав, что это пригодится в дороге. Назавтра мы с Гансом поехали за автомобилем, который он мне подыскал, и купили его.


Ганс (слева) и Александр (в центре) с друзьями семьи Ганса

Утром следующего дня нас снарядили в дорогу: бутерброды, йогурты, кофе и многое другое. Во время прощания у всех на глазах стояли слезы: так сильны были впечатления от знакомства. После этого мы подружились с Гансом и его семьей. Дружба длится уже 28 лет. За это время мы к ним ездили неоднократно, а они к нам наведываются почти ежегодно.

Какая история понравилась вам больше всего?

Голосование продлится до 9.00 11 июля.

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Теги: знакомства, Гомель
 
 
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Завершаем конкурс «Сто друзей». В этом материале собрали истории о детской дружбе, о приключениях в Албании и о поездке в Германию в 90-х.
 
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