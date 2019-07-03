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В Японии придумали, как получить идеальное тело. Достаточно надеть футболку с принтом
04.07.2019 09:21 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Японская компания «ekoD Works» придумала, как ее пользователи могут получить идеальное тело, при этом не посещая спортзал и пластических хирургов. Ее сотрудники создали футболки с оригинальным принтом,
Этот принт создает эффект теней. Так женщины «получают» грудь «идеальной» формы, мужчины — рельефные мышцы груди и живота.
Стоит такая майка 36 долларов.
Правда, стиральная машина таким изделиям противопоказана, стирать их можно только вручную.
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Японская компания «ekoD Works» придумала, как ее пользователи могут получить идеальное тело, при этом не посещая спортзал и пластических хирургов.
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