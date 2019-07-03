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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке программ XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" был проведен мониторинг мнений зрительской аудитории. Об этом сообщила сегодня журналистам консультант главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.

Активная работа по подготовке фестиваля ведется весь год. "Отличительной особенностью программы станет широкое представление в ней всех видов и направлений искусств. В них найдут отражение ключевые события, в частности трехлетие малой родины, 75-летие освобождения Беларуси, - рассказала Инна Адамович. - Чтобы учесть интересы разновозрастной аудитории, мы проводили мониторинг мнений в социальных сетях, на телевидении и радио".

В этом году фестиваль пройдет с 8 по 17 июля. Церемония и гала-концерт открытия форума состоятся в Летнем амфитеатре 11 июля, закрытия - 15 июля. Дополнительные мероприятия запланированы на 8-10 и 16-17 июля. Основными событиями фестиваля станут XXVIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019" и XVII Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2019".

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