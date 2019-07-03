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В США белка залезла в служебный гараж и напугала полицейских: посмотрите, как ее прогоняли
04.07.2019 17:00 — Новости Культуры | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В американском городе Стратхэме двое полицейских случайно наткнулись на белку, которая залезла в служебный гараж. Поначалу мужчины даже растерялись, но очень скоро начали предпринимать меры против зверька. Оказалось, что прогнать его не так-то и просто!
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Оказалось, что прогнать белку не так-то и просто!
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