В США белка залезла в служебный гараж и напугала полицейских: посмотрите, как ее прогоняли

Источник материала: Tut.by

В американском городе Стратхэме двое полицейских случайно наткнулись на белку, которая залезла в служебный гараж. Поначалу мужчины даже растерялись, но очень скоро начали предпринимать меры против зверька. Оказалось, что прогнать его не так-то и просто!