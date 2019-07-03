Купалье приглашает

Источник материала: Газета Авангард

6 июля в 18.00 на городском пляже, рядом со средней школой №1 райцентра, пройдет культурно-массовое мероприятие, посвященное старинному славянскому празднику Ивана Купалы.

Вниманию гостей будут представлены театрализованный обряд «Купалье» и насыщенная культурно-развлекательная программа с конкурсами и песнями, а также традиционным купальским костром. Во время праздника будет организована выездная торговля, где каждый желающий сможет отведать горячих шашлыков или полакомиться сладкой ватой и попкорном.



