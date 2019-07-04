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Гитарист-виртуоз Том Синатра выступит на Берестейском балу

05.07.2019 07:44 — Новости Культуры | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Гитарист-виртуоз Том Синатра выступит на Берестейском балу
Том Синатра. Фото из архива

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. XVII Берестейский концерт-бал устроят 28 июля в Брестском академическом театре драмы в честь празднования 75-й годовщины освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА заслуженный деятель искусств, председатель областного музыкального общества Лилия Батырева.

Потанцевать на балу в сопровождении городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля гости смогут во втором отделении. А в первом на сцену БАТД выйдет гитарист-виртуоз из Италии Том Синатра. Выступление одного из известных гитаристов мира рассчитано примерно на два часа. Музыкант планирует играть свой репертуар на классической и электрогитаре, мандолине. В программе возможны сюрпризы.

"Это большое событие для нас: впервые на Берестейском балу выступит мировая звезда, - отметила Лилия Батырева. - Тому очень понравилась публика на фестивале "Январские музыкальные вечера". Поэтому когда я предложила ему выступить на празднике в честь дня освобождения города, он сразу сказал да".

Том Синатра стал главной сенсацией XXXI Международного фестиваля классический музыки "Январские музыкальные вечера". Прощаясь, он поблагодарил зрителей и организаторов фестиваля, пообещав вернуться в Брест еще раз. И, как видим, слово свое сдержал. Племянник американского певца и шоумена известен, пожалуй, не менее своего знаменитого дяди. Музыкой Том Синатра занимается с пяти лет. Помимо гитары 53-летний музыкант играет на рояле, скрипке и мандолине, в год дает от 30 до 60 концертов, выпустил семь компакт-дисков. В его репертуаре авторские композиции и мировые хиты в гитарной обработке, темпераментные произведения в стиле фламенко, латино, итальяно.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. XVII Берестейский концерт-бал устроят 28 июля в Брестском академическом театре драмы в честь празднования 75-й годовщины освобождения...
 
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